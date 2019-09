Vista Global oferece conectividade de voo para a aviação privada

O revolucionário serviço de conectividade LuxStream estará disponível em toda a frota mundial Vista Global de 116 aeronavesDesenvolvimento revolucionário para a experiência de voo dos membros Vista GlobalRevolucionários 25 megabits por segundo nos EUA; 15 megabits por segundo em todo o mundoComo parceiro de lançamento, a Vista Global está impulsionando ainda mais a tecnologia inovadora na indústria de aviação privadaDUBAI, Emirados Árabes Unidos, Sept. 19, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vista Global, o grupo que simplifica a aviação privada, anuncia uma parceria tecnológica revolucionária com a Collins Aerospace Systems que fornecerá aos clientes de aviação privada as velocidades de banda larga mais rápidas disponíveis. Esta é mais exemplo de oferta de tecnologia recente e inovadora da Vista Global que impulsionam mudanças tecnológicas radicais em toda a indústria de aviação privada.O acordo inovador implementará os serviços de conectividade LuxStream em toda a frota de 116 aeronaves pertencentes à Vista Global, incluindo as marcas VistaJet e XO, oferecendo aos clientes conectividade digital inigualável. A LuxStream será integrada primeiramente nos 36 jatos comerciais globais operados sob a marca VistaJet.Thomas Flohr, Fundador e Presidente da Vista Global, comentou:“A LuxStream é o mais recente passo da Vista Global para interromper e impulsionar a indústria da aviação. O serviço irá revolucionar completamente o que significa manter-se conectado com o mundo exterior durante o voo, proporcionando aos nossos clientes um nível de velocidade de banda larga que corresponda à conectividade esperada em terra. A velocidade inigualável da LuxStream coloca o poder da conexão nas mãos dos nossos Membros, garantindo uma continuidade perfeita e tranquila da vida empresarial e familiar durante o voo, permanecendo um passo à frente do mundo de hoje”.O sistema LuxStream oferecerá aos membros VistaJet e XO futuros e existentes serviços de conectividade digital incomparáveis durante o voo, para que eles e seus hóspedes:Conectividade digital 24/7 durante o voo com capacidade de streaming simultâneo de conteúdo ultra HD e acesso ao conjunto completo de dispositivos conectados;Um serviço exclusivo que oferece a maior largura de banda disponível durante o voo; até 25 Mbps nos Estados Unidos e 15 Mbps em todo o mundo.A Vista Global tem um relacionamento longo e confiável com a Collins Aerospace, uma unidade da United Technology Corporation, líder em soluções de conectividade aérea. Os membros da Vista Global se beneficiarão da experiência que a Collins oferece por meio da sua renomada rede de serviços e suporte. A rede LuxStream é operada pela SES, principal operadora de satélites do mundo com mais de 70 satélites em duas órbitas diferentes, Órbita Geoestacionária (Geostationary Orbit - GEO) e Órbita Média Terrestre (Medium Earth Orbit - MEO), com um histórico comprovado de investimento em satélites pioneiros e tecnologia afim.Este é o marco mais recente em 12 meses movimentados para a Vista Global em que o Grupo alcançou uma série de pontos que definem a indústria, incluindo o lançamento do XO, o mercado global de aviação privada, após as principais aquisições da JetSmarter, uma plataforma tecnológica que interrompe a indústria, e da XOJET, a empresa líder de aviação executiva sob demanda nos EUA.Sobre a Vista Global Holding Vista Global Holding é líder mundial de serviços em voo. Um grupo global com sede no DIFC em Dubai, a Vista Global integra um portfólio único de empresas que oferecem serviços asset-light que abrangem todos os aspectos da aviação executiva: cobertura de voo global garantida e On Demand; leasing e financiamento de aeronave; e tecnologia de ponta para aviação. A missão do grupo é liderar a mudança para oferecer para os clientes os serviços de voo mais avançados e o melhor valor, a qualquer hora, em qualquer lugar ao redor do mundo. O conhecimento e o entendimento que a Vista Global tem de todas as facetas do setor permitem a entrega da melhor oferta e tecnologias completas para qualquer cliente de aviação executiva por meio dos serviços com as marcas VistaJet e XO. Mais informações e notícias da Vista Global em vistaglobal.comSobre a VistaJet VistaJet é a primeira e única empresa de aviação global. Com sua frota de mais de 70 jatos executivos prata e vermelho, a VistaJet transportou corporações, governos e clientes privados para 187 países, cobrindo 96% do mundo. Fundada em 2004 por Thomas Flohr, a empresa foi pioneira num modelo de negócio inovador em que os clientes têm acesso a uma frota inteira, pagando apenas pelas horas de voo, sem as responsabilidades e os riscos patrimoniais associados à propriedade das aeronaves. O Programa exclusivo que VistaJet oferece aos clientes consiste em uma assinatura personalizada de horas de voo em sua frota de jatos de médio e longo alcance, para viajar a qualquer hora, em qualquer lugar. Os clientes também podem solicitar voos únicos diretos através da primeira aplicação de reserva de ponta a ponta da indústria ou de uma equipe global 24 horas. VistaJet faz parte da Vista Global Holding – líder mundial em soluções de voo executivo, integrando um portfólio exclusivo de empresas que oferecem soluções asset light para cobrir todos os aspectos fundamentais da aviação executiva. Mais informações e notícias da VistaJet em vistajet.com Sobre a XO XO é o primeiro mercado digital global de aviação privada. A plataforma centralizada combina a experiência confiável das operações e foco no cliente da XOJET com a velocidade e conveniência da tecnologia originalmente desenvolvida pela JetSmarter. Todos os clientes da aviação executiva pode solicitar imediatamente um voo ou reservar um assento no aplicativo XO ou online, com acesso a milhares de jatos executivos em todas as categorias, leve, tamanho médio, tamanho super médio e de longa autonomia. Os membros do XO também podem se beneficiar dos preços preferenciais e acesso garantido, e receber assistência 24 horas dos Aviation Advisors do XO. Mais informações e notícias da XO em flyxo.comSobre a XOJET A XOJET é uma transportadora Parte 135 licenciada pelo FAA, líder nos EUA, que opera mais de 40 jatos executivos, e através das suas subsidiárias diretas, uma das maiores redes de transporte corporativo exclusivo nos EUA com mais de 200.000 passageiros anuais. A XOJET Aviation LLC é controlada majoritariamente por investidores dos EUA, com a Vista Global tendo uma participação minoritária não controladora. Sobre a Collins Aerospace A Collins Aerospace Systems, uma unidade da United Technologies Corp. (NYSE: UTX), é líder em soluções tecnologicamente avançadas e inteligentes para a indústria aeroespacial e de defesa global. Criada em 2018 com a união da UTC Aerospace Systems com a Rockwell Collins, a Collins Aerospace tem capacidade, portfólio e expertise abrangentes para resolver os desafios mais difíceis dos clientes, e atender às demandas de um mercado global em rápida evolução. Para mais informação, visite CollinsAerospace.comSobre a United Technologies Corporation A United Technologies Corp., com sede em Farmington, Connecticut, fornece sistemas e serviços de alta tecnologia para as indústrias de construção e aeroespacial. Ao unir a paixão pela ciência com a engenharia de precisão, a empresa está criando as soluções inteligentes e sustentáveis de que o mundo precisa. Para obter mais informações sobre a empresa, visite o nosso site utc.com ou siga-nos no Twitter: @UTC.Sobre o SES SES é o operador líder mundial de satélites com mais de 70 satélites em duas órbitas diferentes, Órbita Geoestacionária (Geostationary Orbit - GEO) e Órbita Média Terrestre (Medium Earth Orbit - MEO). Ele fornece para uma gama diversificada de clientes serviços globais de distribuição de vídeo e conectividade de dados através de duas unidades de negócios: SES Video e SES Networks. A SES Video chega a mais de 355 milhões de casas com TV, através de plataformas Direct-to-Home (DTH) e redes a cabo, terrestres e IPTV em todo o mundo. A SES Video oferece um conjunto completo de serviços inovadores de valor agregado de ponta a ponta para distribuição linear e digital, e inclui o sistema de satélite ASTRA, que tem o maior alcance de televisão DTH na Europa. A SES Networks fornece serviços globais de dados gerenciados, conectando pessoas em uma variedade de setores, incluindo telecomunicações, marítimas, aeronáuticas e de energia, bem como governos e instituições em todo o mundo. O portfólio da SES Networks inclui GovSat, uma parceria público-privada 50/50 entre o SES e o Governo luxemburguês, e O3b, o único sistema não geoestacionário que fornece atualmente serviços de banda larga em fibra óptica. 