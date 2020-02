VistaJet continua parceria com Scuderia Ferrari no Campeonato Mundial de Fórmula 1 2020

Apoiando a viagem da equipe através de valores compartilhados de velocidade, excelência, paixão e inovação

LONDRES, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, anuncia sua parceria com a equipe Scuderia Ferrari pelo segundo ano consecutivo como sua Fornecedora Oficial de viagens de jato privadas.



Com o calendário de corridas cada vez mais exigente e, muitas vezes, apenas dias entre os Grandes Prêmios, a equipe enfrenta cronogramas desafiadores. A VistaJet ajudará a equipe a otimizar o tempo das viagens e das transferências durante a temporada da Fórmula 1 em 2020. Em uma indústria onde a velocidade e a eficiência são fundamentais, a equipe Scuderia Ferrari utilizará ainda mais o tempo fora das pistas para chegar em ótimas condições.

Há muitos anos correndo competitivamente com a Ferrari e como piloto oficial do Endurance Mundial da FIA, WEC, Thomas Flohr, Fundador e Presidente da VistaJet conhece as demandas das corridas e o foco intenso necessário para performance sob tanta pressão.

Ao anunciar a parceria, Thomas Flohr disse: “Estou incrivelmente orgulhoso de apoiar a equipe de corrida mais icônica e bem-sucedida do mundo por um segundo ano. Inovação, tecnologia e foco na eficiência são valores que compartilhamos com eles. A VistaJet continuará a fornecer à equipe Scuderia Ferrari viagens perfeitas, para garantir que seu foco esteja no que é importante - a competição na pista. Estou animado em saber o que a temporada de 2020 reserva para Sebastian Vettel, Charles Leclerc e toda a equipe da Ferrari. Forza Ferrari!”

A VistaJet atribui a maior importância ao serviço e à excelência operacional. Com sua frota de mais de 70 aeronaves, a VistaJet completou mais de 174.000 voos em todo o mundo, transportando com segurança mais de 436.000 passageiros para mais de 1.900 aeroportos em todo o mundo.

www.vistajet.com/ferrari

