VISTAJET OFERECE INFRAESTRUTURA GLOBAL PARA APOIAR GOVERNOS E ORGANIZAÇÕES MÉDICAS DURANTE MOMENTOS DE INSTABILIDADE

LONDRES, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A VistaJet, a primeira e única empresa global de aviação executiva, está ajudando a garantir que aqueles com requisitos críticos de viagens durante este período de incerteza possam viajar.

Entendendo as necessidades da comunidade global à medida que o mundo trabalha para responder à evolução da situação do COVID-19, a VistaJet continua a identificar novas formas de ajudar por meio da sua rede e infraestrutura global. A Empresa está trabalhando diretamente junto a governos e consulados ao redor do mundo, ajudando-os a repatriar cidadãos fornecendo voos gratuitos em aviões vazios. Para garantir ainda mais que os funcionários possam manter seus planos de resposta o mais rápido possível, a Empresa está ajudando com a complexa logística das licenças e papelada necessárias.

À medida que os voos de carga caem drasticamente devido ao cancelamento das principais rotas comerciais globais e inspirada pelo incrível gesto da humanidade visto em todo o mundo, a VistaJet também está em conversações com organizações médicas, especialistas e reguladores da área de saúde para identificar outras soluções que possam ajudar, incluindo o transporte de suprimentos médicos essenciais. Além disso, voos em aviões vazios estão sendo oferecidos como cortesia para transporte essencial de especialistas médicos para locais necessários, para ajudar a combater a pandemia global.

Thomas Flohr, Fundador e Presidente da VistaJet, disse:

“Todos nós na VistaJet continuamos a avaliar como podemos servir melhor nossos clientes e a maior comunidade global neste momento tão difícil. Ouvindo conselhos de especialistas, sejam eles de segurança ou da área médica, estamos aqui para garantir que eles sejam totalmente apoiados com suas necessidades de voo. Este é um momento incomum e devemos trabalhar juntos sempre que possível para fazer o que pudermos para ajudar. Normalmente não oferecemos voos de repatriamento ou transporte de equipamentos médicos, mas, em última análise, somos uma empresa de logística e estamos aqui para ajudar a comunidade global o máximo que pudermos. Estamos nessa luta juntos”.

A Empresa criou uma página de web dedicada para canalizar todas as solicitações de governos e organizações médicas para garantir a priorização, abordar os casos mais críticos e gerenciar a triagem de segurança relevante.

Além disso, com o aumento da insegurança no mercado, muitos clientes têm nos contatado para avaliar opções alternativas para atender suas necessidades de voo. Respondendo às preocupações, a VistaJet introduziu seu Dynamic Jet Lease - um contrato de lease de curto prazo de um, dois ou três meses, oferecendo uma aeronave e tripulação dedicadas posicionadas no aeroporto mais próximo possível do cliente. É um contrato de lease mensal exclusivo que oferece flexibilidade máxima sempre que necessário, e especialmente quando são necessárias decisões rápidas. O Dynamic Jet Lease aumenta a segurança, libera os principais recursos de negócios dos clientes e garante a paz de espírito durante um cenário global em constante mudança.

