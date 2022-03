Vortex e IMS Assinam Contrato de Distribuição

Vortex irá distribuir sistema de cura UV IMS na América do Norte e do Sul

HOUSTON, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Vortex Companies, fornecedora líder de tecnologias avançadas de água e esgoto sem valas e de serviços de renovação de infraestrutura, e a IMS Robotics Group, fabricante líder de equipamentos especializados de reabilitação de esgoto, anunciaram hoje que a Vortex passou a ser distribuidora exclusiva norte e sul-americana dos principais sistemas e produtos de cura UV da IMS.

Os sistemas de cura por UV da IMS oferecem trens leves, tambores de cabos e fontes de energia para fornecer cura precisa de revestimentos de Tubo Curado no Local (CIPP) por UV em tubos de esgoto de linha principal que variam de seis a 72 polegadas de diâmetro. Para linhas de esgoto principais médias e grandes, o sistema UV IMS inclui até 12.000 watts de energia de cura, um tambor de cabo com até 600 pés de alcance de cabo, cabo de cura resistente à temperatura, sistema de ignição integrado e unidade de controle integrada para permitir que o processo de cura seja configurado para cada projeto e monitorado no local.

“A adição de sistemas de cura UV da IMS na escala estabelecida pela Vortex de opções sem valas para reabilitação da infraestrutura viabiliza que possamos atender melhor nossos clientes, fornecendo mais opções para resolver seus desafios de reparos”, disse Mike Vellano, CEO Vortex Companies. “Nosso acordo com a IMS não só beneficia o setor nas Américas, mas também viabiliza a entrega de produtos de alta qualidade em conjunto.”

O acordo de distribuição permite que a Vortex distribua o Sistema de Cura por UV CityLight da Hurricane® Trenchless Technologie, um dos sistemas de cura por UV CIPP mais potentes e de longo alcance disponíveis. Projetado para grandes esgotos interceptores ou projetos com segmentos de tubo mais longos, o sistema oferece 1.000 pés de comprimento de cabo e uma potência máxima de saída de 8 X 1500 watts. A Hurricane Trenchless Technologie é uma afiliada da IMS.

“Temos experiência e recursos para fornecer sistemas de cura UV IMS e adaptá-los perfeitamente ao nosso sistema de revestimento UV de alta qualidade lançado no segundo trimestre de 2022”, acrescentou Andrew Gonnella, Presidente da Divisão de Produtos, da Vortex Companies. “Estamos focados no mercado de UV – agora, mais do que nunca – e acreditamos que esta nova abordagem de distribuição seja fundamental para a nossa estratégia de crescimento.”

“É com prazer que anunciamos hoje para o mercado a criação desta nossa parceria”, disse Thomas Lengger, Gerente de Vendas Internacionais, e Konstantin Wolf, Chefe de Vendas, IMS Robotics Group, em uma declaração conjunta. “Procuramos o parceiro certo para levar nosso sistema de cura UV para as Américas, e a Vortex tem uma presença significativa no mercado e um forte suporte ao cliente.”

Sobre a Vortex CompaniesA Vortex Companies é provedora líder de tecnologias avançadas de água e esgoto sem valas, e de serviços completos para renovação econômica da infraestrutura municipal, industrial e comercial. A Vortex, juntamente com seus parceiros, oferece as mais diversas plataformas de tecnologia do setor. Incluindo poços de inspeção e materiais de reabilitação de tubos, revestimentos poliméricos e resinas, sistemas de robô para esgotos, e ferramentas de limpeza de drenagem de alta velocidade, que dão aos clientes a oportunidade de selecionar o melhor para o seu sistema.

Com operações em todo o mundo, a Vortex permanece focada na sua visão de expandir e fornecer uma ampla gama de soluções de renovação de infraestrutura sem valas, líderes do setor e com baixo custo, apoiada por pessoal experiente e treinado. Para mais informações, visite vortexcompanies.com.

Sobre a IMS Robotics International GmbHCom sede em Ottendorf-Okrilla, Alemanha, o IMS Robotics Group é especializado no desenvolvimento, construção e fabricação de robôs e tecnologia para reabilitação de esgotos. Além disso, a empresa é considerada uma das líderes do mercado mundial no campo de robôs de conexão doméstica com uma boa posição em todo o mundo. O IMS Robotics Group tem orgulho da sua extensa gama vertical de fabricação e do marketing global dos seus sistemas de reabilitação confiáveis e autodesenvolvidos. O Grupo tem buscado um processo de crescimento por meio de novas subsidiárias de vendas, serviços e manufatura na Europa e em todo o mundo nos últimos anos.

Contato de Imprensa:

Bethany Hilt, Hilt Strategic Communications LLC

[email protected]

Telefone: 1+ 330.338.6633