SÃO PAULO, 27 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A VW Caminhões e Ônibus e a CPFL Energia, um dos maiores grupos privados do setor elétrico, acabam de fechar uma parceria para impulsionar a mobilidade elétrica no Brasil. Juntas, as empresas trabalharão em projeto de pesquisa e desenvolvimento, no âmbito do Programa de P& da ANEEL. O objetivo central é criar um laboratório de Mobilidade Elétrica em Indaiatuba (SP), região onde a CPFL tem uma de suas sedes operacionais. Lá, será desenvolvido um projeto piloto que objetiva contemplar a eletrificação de 100% da frota de veículos operacionais e desenvolvimento de sistema inteligente de recarga para os veículos.

Roberto Cortes

"A eletromobilidade é um dos pilares do Grupo TRATON, do qual faz parte a VW Caminhões e Ônibus. Por isso somamos forças para tornar viável a produção e aplicação dos primeiros caminhões elétricos desenvolvidos e feitos no Brasil", afirmou, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

"A iniciativa em Indaiatuba engloba uma série de projetos estruturantes da área de inovação da CPFL no âmbito da mobilidade elétrica. Estamos trabalhando com visão de longo prazo, a fim de identificar tendências e caminhos para novos negócios em um cenário de mudanças do mercado", comenta Renato Povia, diretor de Estratégia e Inovação da CPFL.

Povia lembra que a empresa encerrou em 2018 o projeto "Emotive", uma das mais completas avaliações dos impactos de mobilidade elétrica no Brasil. Ao longo de cinco anos, o estudo propôs um modelo de negócio para a infraestrutura de postos de recarga para o cliente, o que viabilizaria a expansão do número de eletropostos (EP) pelo país e estimularia o aumento de usuários de veículos elétricos (VE).

"Até 2024 a empresa tem planos de investir mais de R$ 96 milhões em projetos para fomentar a mobilidade elétrica no Brasil por meio de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento fomentados pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), e o projeto de Indaiatuba em parceria com a VW Caminhões e Ônibus faz parte desta iniciativa", conclui Povia.

Além de fornecer os caminhões elétricos e-Delivery que serão utilizados nesse projeto, a Volkswagen Caminhões e Ônibus será responsável pelos serviços de engenharia, como coleta de dados, treinamento de motoristas, orientações de segurança, acompanhamento de rodagens, suporte no desenvolvimento dos implementos e estudos relacionados à operação dos caminhões.

O projeto também conta com a participação de empresas responsáveis pelo desenvolvimento e aplicação de sistemas que suportem a operação da CPFL:

Siemens: desenvolvimento e aplicação de carregadores para os veículos, assim como o sistema inteligente de recarga

SENAI CIMATEC: desenvolvimento e aplicação de carrocerias considerando os implementos 100% elétricos para os veículos, como cesto aéreo para manutenção da rede elétrica

GESEL / UFRJ: braço acadêmico do projeto, que irá realizar estudos sobre impactos ambientais, regulação e incentivos, experiência do usuário, entre outros.

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia, há 107 anos no setor elétrico, atua nos segmentos de distribuição, geração, comercialização e serviços. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a quinta maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês e com operações na Itália, Austrália, Portugal, Filipinas e Hong Kong.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 9,8 milhões de clientes em 696 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

Na geração, é a terceira maior agente privada do País, com um portfólio baseado em fontes limpas e renováveis, como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Considerando a participação acionária na CPFL Renováveis (99,94%), maior empresa de geração da América Latina a partir de fontes alternativas de energia, a capacidade instalada do Grupo CPFL alcançou 4.304 MW, no final de setembro de 2019.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Sobre o GRUPO TRATON



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

