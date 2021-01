Can Mata

GRENOBLE, França e MADRID, 19 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Ferrovial Servicios, uma operadora de serviços líder no mercado global, selecionou a Waga Energy para produzir biometano no aterro de. Este será o primeiro local na Espanha a usar a tecnologia de purificação WAGABOX®, desenvolvida pela Waga Energy para produzir biometano a partir do gás de aterro, um substituto renovável do gás natural.

A unidade WAGABOX® em Can Mata será comissionada em 2022 e tratará até 2.200 m3/h de gás de aterro, injetando 70 GWh de biometano, por ano, na rede de gás da operadora espanhola Nedgia, o equivalente ao consumo anual de 14.000 lares espanhóis ou 200 caminhões. O projeto evitará a emissão anual de 17.000 toneladas de CO 2 .

Can Mata é o primeiro projeto de injeção de gás de aterro, na Europa, financiado por um contrato de aquisição de energia de longo prazo. Este financiamento é habitual para projetos de eletricidade renovável, mas raramente usado em projetos ecológicos de gás, geralmente incapazes de oferecer aos consumidores um preço competitivo no longo prazo.

O primeiro "Contrato de Aquisição de Biometano" foi celebrado graças à eficiência da tecnologia WAGABOX®, aliada ao conhecimento exclusivo da Waga Energy na gestão de projetos de injeção de gás de aterro.

O modelo de negócio adotado garante alto desempenho ao longo do ciclo do projeto. A Waga Energy comprará gás de aterro da Ferrovial Servicios e financiará a construção e a exploração da unidade WAGABOX®, gerindo as relações com a operadora da rede e a venda do biometano. A Waga Energy investirá 7,5 milhões de euros para comissionar a unidade e ligar o aterro à rede de gás.

Fruto de 10 anos de P& no grupo Air Liquid e na Waga Energy, a WAGABOX® é uma tecnologia inovadora para transformar o gás de aterro em biometano compatível com a rede. Combina filtragem por membrana e destilação criogênica para separar o metano dos outros compostos do gás de aterro. Na França já funcionam dez unidades que abastecem 35.000 lares e evitam a emissão de 45.000 toneladas de CO 2 anualmente.

