Warren Buffett e Justin Sun juntos em eventos públicos

SÃO FRANCISCO, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A Fundação TRON organiza uma coletiva de imprensa para o dia 25 de julho, às 10h, no Nasdaq Enterpreneurial Center, em São Francisco, na Califórnia.

O evento contará com a participação de, o investidor bilionário e CEO da Berkshire Hathaway, além de, fundador da plataforma de blockchain, TRON, e CEO do líder em streaming de arquivos de pessoa para pessoa, BitTorrent. Os dois falarão de suas opiniões sobre o blockchain e criptomoedas, além de discutirem suas expectativas para o universo da troca de mensagens privadas, o que ocorrerá no almoço Power Of One, no restaurante Quince, na tarde do mesmo dia.

Sun fez uma oferta recorde de US$ 4.567.888 e foi o vencedor do leilão do almoço Power Of One, em benefício da GLIDE, uma fundação sem fins lucrativos de São Francisco. A Presidente e CEO da Fundação GLIDE, Karen Hanrahan, também participará do evento com Buffett e Sun para responder às perguntas da imprensa. Os jornalistas inscritos terão a oportunidade de dirigir perguntas aos três.

O convite destina-se a jornalistas credenciados. A abertura da casa ocorre às 9h para um café da manhã privado. A coletiva oficial tem início às 10h. As entrevistas individuais devem ser solicitadas com um mínimo de três dias úteis de antecedência da coletiva de imprensa.

Haverá outra coletiva após o almoço Power Of One, no número 301 da Howard Street, às 16h30. Justin Sun falará sobre os destaques de seu evento com Warren Buffett e concederá entrevistas individuais.

Os jornalistas credenciados também poderão participar da Power of One TRON After Party, que ocorrerá no terraço do Hotel VIA.

Para participar dos eventos listados acima, preencha o formulário de inscrição online.

A coletiva de imprensa será transmitida ao vivo e online na página no Facebook da fundação TRON.

PARTICIPANTES CONFIRMADOS

