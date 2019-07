Webinar Exclusivo para Investidores Brasileiros

SÃO PAULO, Brasil, July 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EB5 Capital, renomado Centro Regional com sede em Washington, DC está bastante animada em apresentar seu primeiro webinar "Entendendo como Investir em EB-5". Durante a apresentação, a empresa que hoje gerencia entorno de US$ 700 milhões em 26 projetos no país irá reunir profissionais de peso do setor para esclarecer os requisitos básicos da obtenção do visto de investidor, os cuidados que os requerentes devem ter antes, durante e após o investimento, e quais são os elementos mais importantes para uma imigração bem-sucedida.



"Nós estamos muito animados em apresentar esse webinar pela primeira vez" disse Gustavo Marchesini, "ainda mais reunindo alguns dos melhores profissionais no ramo para esclarecer dúvidas e dar dicas para que o investidor brasileiro não tenha surpresas ao longo do processo”, complementou o gerente de relacionamento. Gustavo irá cobrir alguns aspectos gerais do Programa EB-5 e entrará em detalhes sobre como a EB5 Capital estrutura seus investimentos e posiciona seus clientes em direção ao sucesso - tanto imigratório quanto do retorno do capital. Já Henrique Tsukamoto, consultor de negócios e especialista em tributação da Drummond Advisors, irá explicar os diferentes cenários tributários e as principais opções de planejamento pré-imigratório para que o investidor brasileiro esteja seguro na hora de investir e, principalmente, se mudar para os EUA. Pedro Drummond, advogado licenciado para a prática da advocacia no Brasil e nos Estados Unidos, sócio da Drummond Advisors, irá detalhar o processo jurídico de imigração por meio de investimento e os principais critérios na hora de escolher qual o melhor caminho a seguir.

O webinar terá duração de uma hora e acontecerá na Quinta-feira, dia 11 de Julho, 2019, das 15:00 hs às 16:00 hs (horário de Brasília). Além do Centro Regional, o evento terá a colaboração da Drummond Advisors, empresa de consultoria internacional com foco nas áreas contábil, tributária, jurídica e de desenvolvimento de negócios com escritórios em São Paulo, Belo Horizonte, Boston, Miami, Orlando e Nova York.

Vagas Limitadas. Clique no link para garantir a sua agora:

https://zoom.us/webinar/register/WN_TnSx7sPnShWcq0G1J36QCg



Sobre a EB5 Capital

A EB5 Capital, um dos Centros Regionais mais antigos e experientes do país, levanta capital estrangeiro para investir em projetos de geração de empregos em todo o país. Nossos investidores estrangeiros são elegíveis para receber Residência Permanente nos Estados Unidos para si e suas famílias, investindo através de nossos Centros Regionais aprovados pelo USCIS. Sediada em Washington, DC, a empresa gerencia atualmente entorno de US$ 680 milhões provenientes de mais de 1.300 famílias de 60 países. Com um portfólio competitivo de 26 projetos e mais de US$ 3B em ativos, a EB5 Capital mantém uma taxa de 100% de aprovação de projetos com o USCIS.

Sobre a Drummond Advisors

A Drummond Advisors, empresa de consultoria internacional com escritórios em São Paulo, Belo horizonte, Boston, Miami, Orlando e Nova York, nasceu com a missão de suprir as necessidades de companhias que operam nos mercados do Brasil e dos Estados Unidos. Com uma equipe extremamente comprometida e apta a prestar uma consultoria de mercado, contábil, tributária e jurídica completa nos dois países, o principal objetivo da Drummond é ajudar os clientes a alcançarem suas metas pessoais e empresariais com sucesso.

