Webinar explica como investir nos EUA e aplicar para o visto EB-5

Ação promovida pela EB5 Capital acontece na próxima quinta-feira, 3 de outubro, às 17h

SÃO PAULO, Brasília, Oct. 02, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EB5 Capital, empresa que há 11 anos ajuda investidores de mais de 60 países a imigrarem com sucesso para os Estados Unidos por meio do Programa EB-5, promove na próxima quinta-feira, 3 de outubro, das 17h às 18h (horário de Brasília), o webinar "Entendendo como investir em EB-5". Gratuita e com vagas limitadas, a ação tem como objetivo explicar detalhadamente ao público brasileiro os trâmites para investir nos Estados Unidos e como aplicar para o visto EB-5. Serão abordadas também as mudanças que o Programa EB-5 terá a partir de novembro.O webinar será organizado pela EB5 Capital, renomado Centro Regional sediado em Washington DC, e contará com a presença da Beshara Global Migration Firm, escritório de advocacia imigratório com sede em Orlando, e do Grupo Latitude - Residência e Cidadania, com escritórios nos EUA e em São Paulo.Criado em 1990 pelo governo americano, o Programa EB-5 visa atrair investimento estrangeiro, impulsionar a economia local e gerar empregos, e oferece a oportunidade de obter o green card, que dá direito a residência permanente em solo americano. Os interessados em obter o green card por meio de investimento em projetos EB-5 têm até 21 de Novembro para garantir o valor atual de US$ 500 mil. Quando o novo regulamento entrar em vigor, os investidores terão que desembolsar US$ 900 mil para o mesmo investimento. "Com a publicação do novo regulamento em Julho deste ano no Diário Oficial dos EUA, os investidores que ainda estavam em cima do muro decidiram correr com suas aplicações para ter certeza que ainda irão conseguir garantir o valor atual", disse Gustavo Marchesini, gerente de relacionamento com investidores brasileiros na empresa. "O tempo é curto, mas os investidores brasileiros precisam prestar atenção na hora de escolher onde investir. Ainda dá tempo para ler todos os documentos necessários, o que o aplicante precisa adiantar é o trabalho de comprovação da legitimidade de seus fundos", completou o especialista.O gerente de relacionamento estará na capital Paulista do dia 7 ao 11 de Outubro conduzindo reuniões privadas para esclarecer mais detalhes. Entre em contato diretamente com a EB5 Capital por aqui e agende um encontro com o Gustavo.As vagas para participar do webinar são limitadas. Inscrições pelo link: https://tinyurl.com/y4elhn8eSobre a EB5 CapitalA EB5 Capital é líder na indústria de investidores imigrantes EB-5, tendo levantado mais de US$ 680 milhões em capital estrangeiro proveniente de mais de 60 países para investimentos em projetos imobiliários geradores de empregos nos Estados Unidos. A EB5 Capital possui e opera seis Centros Regionais autorizados pelo USCIS que atendem 15 estados e o Distrito de Columbia. Com um portfolio competitivo de 26 projetos, a EB5 Capital mantém uma taxa de 100% de aprovação de projetos com o USCIS. Para mais informações, visite www.eb5capital.com