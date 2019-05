Wildflower é destaque na publicação NetworkNewsWire sobre o aumento da cobertura dos produtos de CBD

NOVA YORK, May 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire — A Wildflower Brands Inc. (CSE: SUN) (OTCQB: WLDFF) anunciou que foi destaque em um artigo publicado pela NetworkNewsWire ("NNW"), uma editora multifacetada de notícias financeiras para entidades públicas e privadas.

Para visualizar a publicação completa “Celebrity Attention Fuels Rising Press Profile of CBD” (Atenção das celebridades aumenta o destaque do perfil de CBD na mídia), visite: http://nnw.fm/Zz6o5

Nos últimos meses CBD foi mais destaque na mídia do que antes. O composto natural relaxante, derivado de plantas de cânhamo e maconha, mas sem as qualidades psicoativas do THC, tem atraído a atenção de toda a Internet e da mídia impressa e televisiva. O que era um interesse marginal a somente há alguns anos passou a ser objeto de enorme atenção da mídia.

Uma das marcas que se beneficiaram bastante desta onda de atenção por parte da mídia é Wildflower Brands Inc. (CSE:SUN) (OTCQB:WLDFF), criadora de produtos de saúde e bem-estar. Com sede em Vancouver, Colúmbia Britânica, a Wildflower se expandiu além do Canadá nos Estados Unidos pois a América do Norte passou a ser cada vez mais aberta aos produtos de CBD. A empresa está focada na criação de marcas de produtos baseados em plantas para atrair quem esteja buscando uma forma natural para relaxar e ser saudável.

Sobre a Wildflower Brands

Wildflower Brands é uma empresa com sede em Vancouver que está construindo marcas e produtos de qualidade reputáveis que incorporam os efeitos sinérgicos das plantas e seus extratos. Para mais informações, visite o website da empresa www.WildflowerBrands.co .

Sobre a NetworkNewsWire

A NetworkNewsWire (NNW) é uma empresa de distribuição de notícias e conteúdo financeiro que oferece (1) acesso a uma rede de serviços de notícias via NetworkWire para alcançar todos os mercados, setores e demografias-alvo da maneira mais eficaz possível, (2) publicação de artigos e editoriais em mais de 5.000 locais de notícias, (3) serviços aprimorados de comunicados para a imprensa que garantem um impacto máximo, (4) distribuição na mídia social via Investor Brand Network (IBN) para quase 2 milhões de seguidores, (5) uma vasta gama de soluções de comunicações corporativas, e (6) uma solução completa de cobertura de notícias com a NNW Prime . Como uma organização multifacetada, com uma ampla equipe de contribuintes jornalistas e escritores, a NNW está singularmente posicionada para melhor servir as empresas públicas e privadas que desejam chegar a um grande público de investidores, consumidores, jornalistas e público em geral. Ao reduzir a sobrecarga de informações que assolam o mercado de hoje em dia, a NNW oferece para seus clientes uma visibilidade incomparável e reconhecimento da marca. NNW é onde as notícias, conteúdo e informações convergem. Para mais informações, visite https://www.NetworkNewsWire.com .

Veja os termos completos de uso e de exoneração de responsabilidade no website da NetworkNewsWire aplicáveis a todo o conteúdo fornecido pela NNW, seja publicado ou republicado: http://NNW.fm/Disclaimer .

Receba Alertas Instantâneos de SMS da NetworkNewsWire

Envie o texto “STOCKS” para 77948

Declarações de Previsão

Este comunicado contém “declarações de previsão” de acordo com a definição do termo estabelecido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários (Securities Act) de 1933 e suas alterações, e na Seção 21E da Lei de Mercados Mobiliários (Securities Exchange Act) de 1934, e suas emendas. Todas as declarações de previsão são inerentemente incertas, pois se baseiam em expectativas e suposições atuais de eventos ou desempenho futuros da empresa. O investidor não deve depositar confiança indevida nas declarações de previsão que se aplicam apenas até a presente data. Ao analisar tais declarações, os investidores em potencial devem avaliar cuidadosamente os vários riscos e incertezas identificados neste comunicado e nos assuntos definidos nos documentos da empresa arquivados no SEC dos EUA. Estes riscos e incertezas podem fazer com que os resultados reais da empresa sejam substancialmente diferentes dos resultados indicados nas declarações de previsão.

Comunicações Corporativas:

NetworkWire (NW)

Nova York, Nova York

www.NetworkNewsWire.com

212.418.1217 Escritório

Editor@NetworkWire.com