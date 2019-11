XCMG entrega maior pedido único recorde para a Argentina de US$ 6,5 milhõesPR Newswire

MINAS GERAIS, Brasil, 4 de novembro de 2019

MINAS GERAIS, Brasil, 4 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Principal fabricante de maquinaria de construção da China, a XCMG concluiu a entrega de um pedido recorde de escavadeiras, carregadeiras, motoniveladoras e carregadeiras de esteiras para o projeto C1 na Argentina, totalizando US$ 6,5 milhões.

A base de produção da XCMG no Brasil produziu mais de 85 por cento do maquinário entregue.

"A América do Sul é um dos primeiros mercados bem-sucedidos da XCMG, onde temos conquistado uma base fiel de clientes no Brasil e em países vizinhos. A XCMG está comprometida em trazer uma linha de produtos abrangente para os mercados locais por meio de um posicionamento preciso de mercado e a promoção de produtos adaptáveis com uma vantagem sobre a concorrência", declarou Wang Yansong, VP da XCMG Construction Machine Co.

A XCMG construiu sua primeira base de produção no exterior totalmente financiada no Brasil, em 2014. A unidade de um milhão de metros quadrados integra P&, produção, vendas, serviço e suporte com peças de reposição, além de ser responsável pela produção, de gruas, carregadeiras, escavadeiras, motoniveladoras, carregadeiras de esteiras e rolos compressores para a região. A instalação é o primeiro e mais significante parque de maquinaria de construção já construído com uma empresa chinesas no Brasil até o momento.

Com uma sólida base no Brasil para atender aos mercados da América do Sul, a estratégia da XCMG na região conquistou progressos contínuos em cinco anos, operando mais de 40 revendas e pontos de vendas em 27 estados no Brasil.

Enquanto isso, a XCMG também estabeleceu empresas filiais na Argentina, Bolívia e no Chile. Ao vencer a licitação do projeto C1 na Argentina, ficou demonstrado o profundo desenvolvimento da empresa na América do Sul.

Em agosto, a XCMG recebeu a Guardiã da Fraterna Integração Brasil China, por ocasião do 45o aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos entre China e Brasil. A XCMG é a única presenteada no setor de maquinaria de construção da China.

"O alvo da XCMG de se tornar uma das três maiores fabricantes de maquinaria de construção da América do Sul com produtos de ponta, customização e sólidos serviços, representando o nível mais elevado de setores de produção de equipamentos da China e tornando o mundo um melhor lugar ao apoiar o desenvolvimento econômico local e as iniciativas de bem-estar público", declarou Wang.

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinaria pesada com uma história de 76 anos. A empresa atualmente ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

