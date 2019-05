XCMG Extends lidera na América Latina com tecnologia avançada, qualidade e serviço

BELO HORIZONTE, Brasil, 29 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A XCMG, fabricante líder de maquinaria para construção chinesa, apresentou o que tem de melhor no 36° Congresso Mineiro de Municípios (AMM). Realizado entre 14-15 de maio, em Minas Gerais - uma região irmã da província de Jiangsu da China desde 1996 - o AMM é o evento mais importante para desenvolvimento urbano na América do Sul.

"A XCMG Brazil deseja construir uma plataforma para conectar as duas regiões, nós nos esforçamos para ajudar com o desenvolvimento urbano em Minas Gerais ao proporciona soluções personalizadas de kits de maquinaria para projetos regionais", declarou Wang.

Durante a convenção, a XCMG exibiu o caminhão de limpeza de esgoto YSH12AT05BR especialmente desenvolvido para o mercado brasileiro e voltado para coletar os dejetos domésticos e outros lixos comprimíveis de maneira eficiente prevenindo poluição secundária com alta segurança e compressão hermética.

Três carregadores (LW180KV, LW300KV, LW500BR) também foram exibidos, bem como a retroescavadeira XT870BR e a motoniveladora GR1803BR.

A XCMG Brazil é a primeira base de fabricação no exterior de propriedade integral da marca, que integra suporte a P&, produção, vendas, serviços e peças de reposição. A marca XCMG se multiplicou no mercado brasileiro, e das seis principais categorias de produtos que a XCMG lançou no Brasil, o setor de guindaste detém agora 90 por cento da fatia de mercado, tornando-se a marca número 1 no Brasil.

Os produtos localizados e personalizados de P& são o segredo do sucesso da XCMG na região. Em abril, a XCMG revelou um carro guincho à prova de explosão na exposição de segurança e defesa LAAD de 2019 com motores de desenvolvimento próprio, caixa de marcha, cabine à prova de balas, sistema hidráulico de extinção de incêndio e design perfeito.

Até o momento, a XCMG Brazil possui 32 revendedores 4S, 79 estações secundárias de manutenção, 12 centrais de peças de reposição pelo Brasil e em outros países da América Latina a fim de garantir serviços imediatos e de alta qualidade.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinaria pesada com uma história de 76 anos. A empresa atualmente ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

Para mais informações, acesse: www.xcmg.com, ou as páginas da XCMG no Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894066/XCMG.jpg

FONTE XCMG