XCMG fornecerá equipamentos de mineração para a Vale do Brasil, atendendo ao projeto de mineração na América do Sul

POUSO ALEGRE, Brasil

9 de junho de 2022

Nanjing

China

/PRNewswire/ -- A XCMG (SHE:000425) assinou um contrato de aquisição do primeiro lote de equipamentos para mineração com a Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo com sede no Brasil, em 18 de maio na fábrica da XCMG em Pouso Alegre, no Brasil. O acordo é uma extensão e confirmação de um Memorando de Entendimento (MoU) entre a XCMG e a Vale, que foi assinado em 26 de outubro de 2021 em, na

Esse contrato de aquisição de motoniveladores para mineração GR3505 da XCMG envolveu um modelo de alto padrão com projeto de estrutura duradoura e ambiente operacional confortável equipado com diagnóstico inteligente automático e conveniente e controle inteligente.

"A XCMG alavanca seus recursos sociais no Brasil e se compromete a atender clientes globais, oferecendo conjuntos integrados de soluções de equipamentos para mineração e garantias abrangentes de vendas e serviços, e aproveitaremos as oportunidades apresentadas pelo mercado brasileiro para reforçar a promoção e o investimento em produtos elétricos puros e ecológicos", disse Wang Yansong, vice-presidente da XCMG e presidente da XCMG Brasil.

Marco Braga, diretor de compras e diretor global de logística inbound da Vale, observou que a Vale está muito satisfeita em fortalecer sua cooperação com a maior fabricante de maquinários de construção da China. Como uma parceira de longo prazo da China há quase meio século, a Vale não só vem fornecendo continuamente minério de ferro de alta qualidade e produtos à base de metal para a China, como também cooperou com os principais fabricantes e prestadores de serviços da China para atingir conquistas mútuas. Como fornecedora da Vale, a XCMG capacitou a Vale a aproveitar melhor a escala e a tecnologia do setor de manufatura da China, que se desenvolveu rapidamente ao longo de décadas.

A XCMG e a Vale estão colaborando no fornecimento de equipamentos para mineração que abrangem as linhas de produtos de motoniveladoras, carregadeiras, escavadeiras, caminhões de mineração e muito mais, com foco na eficiência energética e na redução das emissões para desenvolver novos produtos elétricos ecológicos e sustentáveis, bem como outras explorações de tecnologias inteligentes para produtos, soluções não tripuladas e desenvolvimento de mineração inteligente baseadas em tecnologias avançadas, incluindo 5G.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados com uma história de 79 anos. A empresa ocupa atualmente o terceiro lugar no setor mundial de maquinário para construção. A empresa exporta para mais de 188 países e regiões em todo o mundo.

