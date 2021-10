XCMG Machinery assina memorando de entendimento com a Vale para acelerar práticas de mineração ecológica

NANJING

China

, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery, uma subsidiária da XCMG (000425.SZ), assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Vale S.A. Brasil, uma empresa de mineração líder mundial, para o fornecimento potencial de equipamentos de mineração e infraestrutura, incluindo equipamentos com emissões zero e autônomos, para acelerar as práticas de mineração ecológica. Com base no MoU, a Vale receberá os dois primeiros caminhões elétricos de 72 toneladas, que serão testados em suas operações, no primeiro semestre de 2022. Também será entregue, antes da data prevista, um caminhão elétrico de 240 toneladas para mineração com emissões zero.

Hanson Liu

"A proteção ambiental é vital para a felicidade humana e a força que impulsiona as empresas a empreender o desenvolvimento sustentável. Como uma empresa de renome mundial que desenvolve e fabrica conjuntos completos de maquinários de larga escala para mineração a céu aberto, a XCMG considera que os maquinários movidos por novas energias e por energia verde são o principal caminho para o progresso. Também estamos felizes em ver que a Vale considera o desenvolvimento ecológico, incluindo a mineração com baixo carbono e emissões líquidas zero, como um objetivo estratégico crítico para seu próprio desenvolvimento", afirmou, vice-presidente da XCMG Machinery.

"Isso está alinhado com a meta da Vale de reduzir suas emissões de carbono do escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e alcançar emissões líquidas zero até 2050 e confirma nossa ambição de assumir a liderança no setor de mineração com baixas emissões de carbono", disse Alexandre Pereira, vice-presidente executivo de soluções de negócios globais da Vale, ao parabenizar a iniciativa. "A Vale também vê essa parceria com a XCMG Machinery como mais um passo importante para ampliar sua parceria de longo prazo e de benefícios mútuos com a China, que remonta a 1973, quando a Vale enviou sua primeira remessa de minério de ferro para o país."

O MoU foi assinado por Sam Shang, vice-gerente geral da XCMG Import and Export Co., Ltd e por Antonio Cardoso, diretor de compras da Vale na China, durante as comemorações do 25º aniversário da relação fraterna estado-província entre o estado brasileiro de Minas Gerais e a província chinesa de Jiangsu.

Após assinar esse MoU, a XCMG criará uma equipe especial para uma cooperação e comunicação mais profundas com a Vale, a fim de colaborar na promoção da proteção ambiental global e impulsionar o desenvolvimento econômico ecológico e sustentável.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional de fabricação de maquinários pesados com uma história de 78 anos. Atualmente ocupa o terceiro lugar no setor mundial de maquinários de construção.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1672258/1.jpg

FONTE XCMG