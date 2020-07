XiaoCheung lança - FrogSkin - um revolucionário uniforme de combate anti-cortes e que retarda chamas

HONG KONG

Hong Kong

, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A XiaoCheung, uma empresa local situada no Hong Kong Science Park, inventou um uniforme revolucionário, a vestimenta de combate anti-cortes e que retarda chamas –. Ele é feito do primeiro tecido do mundo resistente a cortes, chamas, corrosão, formação de bolinhas, UV, abrasão, rasgos, óleo e água. Com todos estes recursos, ainda é possível manter alta respirabilidade para ar e vapor de água com todo conforto. A XiaoCheung vai fornecer o uniforme para a Força Policial de(HKPF, em inglês).

O atual uniforme da HKPF para controle de tumultos, também conhecido como "menino coreano", é na cor verde e foi usado por mais de 10 anos. Ele fornece proteção básica anti-chamas. Entretanto, seu modelo espesso e folgado tem sido alvo de reclamações internas, uma vez que não se adequa ao atual clima quente e ameaças.

Ricky Cheung, fundador e CEO da XiaoCheung, afirmou: "Estou incrivelmente grato pela nova tecnologia em implementação. É um importante marco para a empresa. Nosso objetivo com a fundação da empresa está claramente refletido em nosso slogan – proteção da vida para o futuro. Nossos produtos são cuidadosamente criados para mitigar riscos para os agentes da aplicação da lei de todo o mundo. No final deste ano, FrogSkin será gradualmente implementado na maioria dos departamentos de aplicação da lei de Hong Kong e em alguns da América Latina, Europa e países ou regiões asiáticos".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1215593/FrogSkin.jpg

FONTE XiaoCheung