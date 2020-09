37 plataformas e redes de 19 países reivindicam Estados fortes que garantam direitos humanos

Organizações da sociedade civil pedem para ser reconhecidas como agentes sociais essenciais dentro do complexo contexto da pandemia causda pelo novo coronavírus

Para o Secretário de Estado para a Igualdade e Participação Cidadã do Governo de Andorra, Marc Pons, é preciso facilitar processos participativos que permitam um impacto em políticas públicas e de formas direta e indireta

Andorra-a-Velha, 29 de setembro de 2020. Um total de 37 plataformas e redes ibero-americanas da sociedade civil de 19 países participou nesta segunda e terça-feira do XIII Encontro Cívico Ibero-americano, que foi presidido por Andorra e contou com o apoio da Comunidade Autônoma espanhola de Extremadura e do Governo da Espanha.

O evento, que criou durante esses dias um espaço virtual de encontro para a sociedade civil ibero-americana, é realizado desde 2005 como parte das atividades preparatórias para as Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. E, nesta edição, a criação de um novo pacto social, a inovação e o meio ambiente foram os pontos-chave incluídos na Declaração final aprovada nesta terça-feira.

Este documento, que aporta a contribuição da sociedade civil para a tomada de decisões por parte dos líderes políticos da região, será apresentado em abril de 2021, em Andorra, durante a XXVII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e Governo, cujo lema é “Inovação para o desenvolvimento sustentável – Objetivo 2030. Ibero-América diante do desafio do coronavírus”.

Diante da inédita crise global provocada pela pandemia de Covid-19, doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, as redes e plataformas que participaram do encontro ressaltaram a necessidade e a urgência da criação de um novo pacto social em âmbito internacional, baseado na consolidação de um ambiente que favoreça o desenvolvimento de diferentes papéis, da liderança e da inovação das organizações sociais, já que o modelo atual, em vigor há mais de 200 anos, se mostrou obsoleto e insuficiente para garantir um sistema de proteção social que garanta saúde, educação, emprego, paz, segurança e igualdade.

Essas organizações defenderam que seu papel no auxílio às populações vulneráveis dentro do contexto da pandemia está sendo fundamental. Também criticaram a pouca disposição para o diálogo por parte dos governos na hora de abordar de forma colaborativa as as respostas à pandemia, e pretendem ser reconhecidas como agentes sociais e políticos fundamentais neste cenário complexo.

Estados fortes

Como premissa para um novo pacto social, a Declaração Final do encontro cívico enfatiza a necessidade de se contar com Estados fortes, que garantam os direitos humanos dos cidadãos, colocando as pessoas como prioridade, e não a economia, e estabelecendo regras distributivas para reduzir as enormes brechas entre ricos e pobres.

Nesse sentido, é preciso que os Estados sejam mais democráticos e participativos, com políticas sociais inclusivas, e que avancem na universalização dos sistemas de proteção, saúde, igualdade de gênero, além de criarem um novo Pacto Social Educacional e se comprometerem a manter um diálogo aberto e profundo com os atores da sociedade civil organizada para a construção conjunta de políticas públicas.

Realizada na terça-feira, a cerimônia de encerramento do encontro contou com a participação da Secretária Geral Ibero-americana, Rebeca Grynspan; do Presidente da Extremadura, Guillermo Fernández Vara; do Secretário de Estado para a Igualdade e Participação Cidadã do Governo de Andorra, Marc Pons; e da diretora de Cooperação com a América Latina e o Caribe da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), Carmen Castiella.

Em representação do principado europeu, Pons destacou a participação no encontro de duas organizações de seu país no encontro (“Cooperand amb Llatinamèrica” e a associação de residentes mexicanos “Mexand”).

“O desafio é complexo, e temos muitos aspectos a melhorar, mas tenho a convicção de que somente facilitando processos participativos que permitam influir direta e indiretamente nas políticas públicas por meio da reflexão, deliberação e consenso social, poderemos caminhar para uma transformação consensual que seja sustentável e não deixe ninguém para trás”, acrescentou Pons.

