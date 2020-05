Xinhua Silk Road: A Seraphim lança novo módulo 158 de alta eficiência

PEQUIM, 6 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), uma fabricante de produtos solares de classe mundial, lançou seu mais recente produto, o módulo com células montadas em telhas 158 de alta eficiência em 6 de maio.

De acordo com a Seraphim, o novo módulo com células montadas em telhas 158 pode gerar mais energia com taxas mais altas de eficiência. Através do corte das células de 158,75 mm em 6 partes e substituindo a fita tradicional com adesivo condutor elétrico, o novo módulo com células montadas em telhas 158 pode atingir eficiência máxima de 20,81 por cento, com a energia do seu módulo alcançando até 440W.

A eficiência de um painel solar mede o quanto da energia solar certo painel pode converter em eletricidade utilizável. A energia é convertida através da captura da corrente elétrica gerada quando a luz solar interage com o silício ou com as finas células de filme dentro de um painel solar.

Além da alta eficiência, o novo produto aumentou a confiabilidade e a durabilidade, com sua taxa de atenuação sendo 1,7 por cento mais baixa do que a dos módulos convencionais

"Sendo um módulo com células montadas em telhas completamente melhorado, o novo produto representa uma inovação feita pela Seraphim na tecnologia de módulos com células montadas em telhas. Se a inovação é nosso força interna, então este novo módulo com células montadas em telhas 158 é nossa arma para ganharmos esse mercado. A Seraphim é uma das primeiras empresas do setor a começar produção em massa de módulos com células montadas em telhas. Durante os anos, fortalecemos continuamente a pesquisa e o desenvolvimento e temos nos esforçado pela excelência. Acredito que o novo módulo com células montadas em telhas 158 levará para os clientes uma experiência superior de produto", disse Polaris Li, presidente da Seraphim.

Nos últimos anos, os módulos com células montadas em telhas capturaram o interesse de cada vez mais fabricantes. Os módulos com células montadas em telhas deverão apresentar rápido crescimento na capacidade de produção nos próximos anos, e a Seraphim prevê que o módulo com células montadas em telhas se tornará o módulo dominante do mercado fotovoltaico no longo prazo.

Desde sua fundação em 2011, a Seraphim tem se especializado na pesquisa, desenvolvimento, produção, inovação e vendas de produtos fotovoltaicos. Até o presente, mais de 8GW de produtos da Seraphim foram instalados em mais de 40 países em todo o mundo.

