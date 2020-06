Xinhua Silk Road: FAW Commercial Vehicles recruta distribuidores em 35 países do mundo

China

Jilin

China

PEQUIM, 22 de junho 2020 /PRNewswire/ -- A FAW Commercial Vehicles da, divisão do FAW Group Co., importante fabricante estatal de automóveis com sede na província de, no nordeste da, está recrutando distribuidores em 35 países do mundo inteiro.

Entre os países visados estão Vietnam, Laos e Malásia na Ásia do Sul, e Congo, Nigéria e Angola na África. Além desses, países da Ásia Central, como Cazaquistão e Tajiquistão, também estão na lista.

Esta estratégia da FAW Commercial Vehicles visa expandir os negócios no exterior. Orientada pela estratégia de desenvolvimento internacional do grupo, a empresa fornecerá aos potenciais parceiros diversos produtos, bem como soluções de marketing e gestão de suporte para assegurar lucro sustentável e cooperação de longo prazo.

A FAW Commercial Vehicles é a empresa do mercado chinês de caminhões médios e pesados que mais vende há três anos consecutivos e uma das principais do mercado mundial há dois anos consecutivos.

Para mais detalhes sobre o recrutamento de distribuidores pela empresa, veja a foto abaixo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193937/WechatIMG362.jpg

FONTE Xinhua Silk Road