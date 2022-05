Yaneth Giha, primeira mulher a chegar à diretoria executiva da FIFARMA

BOGOTÁ, Colômbia

17 de maio de 2022

Yaneth Giha

/PRNewswire/ -- A economista colombianafoi nomeada a nova diretora executiva da FIFARMA a partir de 16 de maio, tornando-se a primeira mulher a chegar a esse cargo, em uma época como a atual, em que o setor da saúde ainda tem muitos desafios a enfrentar, após a pandemia da Covid-19.

A Federação Latino-americana da Indústria Farmacêutica, a FIFARMA, é uma organização regional que representa 16 empresas farmacêuticas de pesquisa e desenvolvimento e 11 associações locais farmacêuticas da América Latina, que trabalham cada dia em uma região diferente para fazer avanços na ciência em benefício dos pacientes.

Giha ingressa na FIFARMA após atuar durante mais de três anos como presidente executiva da Associação de Laboratórios Farmacêuticos de Pesquisa e Desenvolvimento (AFIDRO). Ela foi também ministra da Educação da Colômbia (2016-2018) e diretora geral da Colciencias (2014-2016), entre outros cargos no setor público de seu país natal.

É exatamente essa combinação de experiência no setor farmacêutico e público com sua paixão pela educação e pela ciência que faz da nova diretora executiva da FIFARMA a pessoa ideal para dar prosseguimento ao trabalho de consolidar a federação como uma forte voz de autoridade na região em relação a temas que digam respeito à indústria biofarmacêutica e ao bem-estar e boa saúde dos pacientes.

"Assumo esse desafio com o compromisso de continuar trabalhando com todos os envolvidos no sistema de saúde da região, com a convicção de que podemos fazer a diferença, trabalhando de forma articulada para melhorar a qualidade de vida dos pacientes da América Latina", disse Giha, que também é mestre em estudos políticos pela Universidad Javeriana de Bogotá e em estudos de guerra pelo King's College de Londres.

De acordo com a nova diretora executiva da FIFARMA, em um momento como o que estamos vivendo, a indústria farmacêutica tem atendido às necessidades de saúde da humanidade e deve continuar a fazê-lo, oferecendo o melhor de suas capacidades de inovação aos países da região.

"Inovando, enfrentamos essa pandemia, e agora o desafio é continuar a fazê-lo para melhorar as condições de saúde de nossos países", acrescentou Yaneth Giha.

A inovação, em especial, está sempre presente na agenda da federação, que se prepara para realizar esse ano o "Primeiro Encontro Latino-americano FIFARMA Inovação para a Saúde". O encontro será realizado em novembro deste ano em Buenos Aires, na Argentina, e reunirá os players mais importantes da indústria farmacêutica, assim como líderes mundiais em matéria de saúde e inovação, para debaterem juntos sobre o futuro de nossos países e o desenvolvimento igualitário da região.

Como diretora executiva, Giha será responsável por liderar esse encontro, com o qual a FIFARMA fará avanços em outro de seus principais objetivos – trabalhar em estreita colaboração com os órgãos intergovernamentais, organizações não governamentais, autoridades de saúde da América Latina e organizações da sociedade civil – para promover entre todos a saúde dos pacientes da América Latina e do Caribe, melhorando também a saúde social e econômica dos países da região.

A nova diretora executiva da FIFARMA terá como base Bogotá (Colômbia) mas, como sempre, manterá vínculos de trabalho direto e relações permanentes com seus parceiros no Peru, Brasil, México, Chile, Equador, Argentina, República Dominicana, Porto Rico, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Uruguai e Venezuela.

