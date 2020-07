YellowPepper Fornece a Tecnologia para Emma, a Nova Solução de Pagamentos Digitais e Linhas de Crédito do Grupo Unicomer.A pioneira latino-americana em pagamentos em tempo real adiciona outra solução de pagamentos e linha de crédito ao seu Next Generation Payment Ecosystem e continua a sua jornada por uma sociedade cashless.

MIAMI

Costa Rica

, 20 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A YellowPepper, líder em serviços financeiros digitais na América Latina, e o Grupo Unicomer se associaram para o lançamento do Emma na. O Emma (– acesso fácil a dinheiro móvel) é o novo aplicativo do Grupo Unicomer, que oferece linhas de crédito personalizadas em minutos. Os clientes podem financiar virtualmente compras de inúmeros produtos, sem intermediários.

A aplicação está disponível para smartphones iOS e Android e permite aos usuários selecionar as quantias, termos e número de prestações de seus pagamentos sem burocracia. Com a ajuda de inteligência artificial, o usuário pode ser registrado em menos de cinco minutos. O aplicativo analisa as informações do usuário para aprovação de crédito e o valor da prestação pode ser escolhido durante as compras, que são feitas rapidamente através do uso de códigos QR. O Emma beneficia a todos, uma vez que não é exclusivo dos clientes do Grupo Unicomer. A solução de pagamento também pode ser usada em lojas diferentes, farmácias, hotéis e outros varejistas na Costa Rica.

De acordo com o CEO e cofundador da YellowPepper, Serge Elkiner: "O Emma é mais um exemplo sobre como soluções digitais podem fornecer maneiras eficientes e diversificadas para os consumidores fazerem compras. Estamos extremamente satisfeitos por termos contribuído para a criação de um aplicativo que está revolucionando a maneira com que os costarriquenses fazem compras".

À parte de sua abordagem inovadora e prática, o Emma também pode ajudar seus usuários durante a pandemia de Covid-19, em que muitas pessoas estão tentando evitar o uso de dinheiro vivo e devem respeitar o distanciamento social, entre outras novas diretrizes, ao fazer compras.

"Estamos felizes por lançar, junto com o Grupo Unicomer, novas funcionalidades de nossa plataforma digital, que respondem à crescente preferência do consumidor por soluções digitais e pagamentos sem contato. A implementação do Emma na Costa Rica é apenas o começo de um modelo bem-sucedido que pode ser reproduzido e redimensionado em mais de 24 países da América Latina e Caribe, onde a Unicomer opera hoje", afirmou do diretor comercial da YellowPepper, Jonathan Scaillon.

"No Grupo Unicomer, estamos extremamente orgulhosos do lançamento de nosso novo aplicativo Emma, resultante do grande trabalho e dedicação de nossas equipes regionais e locais. Por mais de 20 anos, o Grupo Unicomer evoluiu junto com seus clientes, oferecendo serviços que trazem oportunidades de bem-estar. Com o lançamento do Emma, nos aventuramos nessa nova forma de nos conectar e de nos tornarmos mais disponíveis a nossos clientes, oferecendo-lhes soluções financeiras que atendem suas demandas e necessidades, de uma maneira mais simples, fácil e rápida", declarou o vice-presidente de Inovação do Grupo Unicomer, Félix Siman.

Sobre a YellowPepper

Fundada em 2004, a YellowPepper é a fintech pioneira na América Latina com tecnologia patenteada e parcerias com proeminentes instituições financeiras e startups do setor. A YellowPepper fornece uma plataforma financeira digital que disponibiliza aos consumidores, comerciantes, emissores e processadores os meios para revolucionar a experiência de compra. A empresa opera em nove países latino-americanos e, atualmente, habilita mensalmente mais de 4 milhões de usuários ativos, que executam 565 milhões de transações anualmente. Para obter mais informações, visite www.yellowpepper.com.

Sobre o Grupo Unicomer

O Grupo Unicomer foi fundado em 2000, completando, portanto, seu 20o aniversário em 2020. Nesse tempo, a empresa se estabeleceu como uma das mais importantes "Multilatinas" e uma líder no mercado varejista da região como fornecedora de utensílios domésticos, mobílias, produtos ópticos, motocicletas e serviços financeiros. Atualmente, o Grupo opera em 27 países na América Latina e no Caribe, através de mais de 25 marcas comerciais e com o suporte de mais de 15.000 empregados.

As marcas comerciais do Grupo Unicomer fornecem a seus milhões de clientes na América Latina e Caribe constante inovação de produtos, além de recursos financeiros, a fim de satisfazer seu bem-estar e de se certificar de que sejam acessíveis a todos.

O Grupo Unicomer é uma empresa socialmente responsável, que busca executar ações que beneficiem diferentes comunidades, gerando valor social, econômico e ambiental, através de uma grande variedade de programas e de voluntários que envolvem a empresa com as comunidades.

A história do Grupo se destaca por sua visão, valores e busca a constante satisfação de toda e qualquer necessidade do consumidor, a fim de melhorar positivamente seu bem-estar. O Grupo Unicomer é uma empresa que se caracteriza por ter uma equipe de empregados tenazes e comprometidos com os negócios, que se tornaram um pilar fundamental para o sucesso e o crescimento da empresa em cada país onde opera.

