Yili lança "Vale da Saúde e Inteligência do Futuro Yili" para promover desenvolvimento do segmento da saúde

PEQUIM, 12 de novembro de 2019

PEQUIM, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Gigante chinês do setor de laticínios, o Inner Mongolia Yili Industrial Group lançou no domingo o projeto "Vale da Saúde e Inteligência do Futuro Yili". O projeto foi lançado em Hohhot, capital da Região Autônoma da Mongólia Interior, em um esforço para impulsionar o segmento da saúde na região.

O vale inteligente recém-lançado é um projeto complexo de grande escala que integra indústria, cidade e turismo, com o objetivo de construir uma região habitável onde o meio ambiente seja bem protegido.

Com uma área inicial principal de 15 mil mu (o que equivale a 1 mil hectares), o vale tem base na indústria de laticínios e se manterá em sinergia com o planejamento global do desenvolvimento regional. A meta é estabelecer um sistema industrial abrangente que integre produção, universidade, pesquisa, cultura, turismo, negócios e residência.

De acordo com o plano de desenvolvimento, prevê-se que o investimento na área inicial principal do projeto gere pelo menos 240 bilhões de yuans de contribuição econômica para a cadeia industrial e crie cerca de 60 mil postos de trabalho, o que ajudará a reduzir a pobreza na região.

Ai Lihua, vice-presidente do Governo Popular da Região Autônoma da Mongólia Interior, falou muito bem do projeto, afirmando que foi um passo substancial na promoção da modernização completa do setor para construir empresas de demonstração de desenvolvimento de alta qualidade em toda a região.

Pan Gang, presidente do Yili Group, revelou que a Yili unirá forças com parceiros internacionais e tirará proveito do efeito dos clusters industriais para construir um vale de saúde ecológico, inteligente, digitalizado e internacional na região. Também revitalizará a indústria de laticínios da China, bem como promoverá o desenvolvimento vigoroso de empreendimentos globais de saúde.

Na cerimônia de inauguração do projeto, o Yili Group firmou um acordo de cooperação em cadeias industriais com seus parceiros globais, o que dará um novo impulso ao desenvolvimento econômico de alta qualidade da Mongólia Interior.

O Vale da Saúde e Inteligência do Futuro Yili construirá um novo "Vale do Silício" do segmento global da saúde. A meta é promover a revitalização da indústria de laticínios da China, alimentar o desenvolvimento econômico de alta qualidade da região autônoma e liderar o desenvolvimento da indústria global da saúde.

Links para imagens em anexo: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=350555

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1027549/Yili_Future_Intelligence_and_Health_Valley.jpg

