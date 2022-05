Zenas BioPharma solicita aprovação do medicamento investigacional ZB001 na China para o tratamento de Doença Ocular da Tireoide

WALTHAM, Mass. e XANGAI, China, May 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zenas BioPharma, uma empresa biofarmacêutica global comprometida em se tornar líder no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas para pacientes necessitados em todo o mundo, anunciou hoje que solicitou a aprovação de um novo investigacional (IND) à Administração Nacional de Produtos Médicos da China (NMPA) para o início de um estudo clínico de Fase 1/2 do ZB001 para o tratamento da Doença Ocular da Tireoide (TED). Este estudo foi projetado para avaliar a segurança, tolerabilidade, farmacocinética e eficácia preliminar do ZB001.



“A solicitação de aprovação do ZB001 IND ao NMPA é um marco significativo para a Zenas”, disse Hua Mu, MD, PhD, Diretor Executivo da Zenas. “No momento não existe nenhuma terapia aprovada para pacientes com TED na China. As opções de tratamento são limitadas e muitas vezes envolvem altas doses de esteroides que resultam em efeitos colaterais graves ou intervenção cirúrgica. O ZB001 tem o potencial de mudar o paradigma do tratamento para pacientes com TED na China.”

O ZB001 é um anticorpo monoclonal humanizado diferenciado que direciona o receptor de fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1R) para o tratamento de TED. TED é uma doença autoimune debilitante que causa inflamação e fibrose dentro da órbita do olho, podendo causar visão dupla, dor e cegueira em potencial. Pacientes com doença grave muitas vezes requerem múltiplas cirurgias corretivas da órbita, músculos dos olhos e pálpebras.

A Zenas BioPharma licenciou os direitos exclusivos para desenvolver, fabricar e comercializar o ZB001 e outros compostos direcionados ao IGF-1R em indicações não oncológicas na Grande China da Viridian Therapeutics, Inc. (Viridian) em outubro de 2020. Em novembro de 2021, a Viridian solicitou um IND para o ZB001 (VRDN-001 na Viridian) à Food and Drug Administration dos EUA e, em dezembro de 2021, deu início a um ensaio clínico de Fase 1/2 para avaliar a prova de conceito em pacientes com TED nos EUA.

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica mundial com sedes nos EUA e na China, comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e comercialização de terapias imunológicas para pacientes nos EUA, China e em todo o mundo. A Zenas está avançando rapidamente um vasto pipeline de terapêuticas inovadoras que continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn.

Contato com Investidores e com a Mídia:

Joe Farmer

Zenas BioPharma

[email protected]