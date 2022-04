Zoom Lança Novos Recursos Educacionais para Aprimoramento da Experiência de Aprendizagem Híbrida para Educadores e Alunos

Zoom atende aos pedidos dos educadores com o lançamento do suporte de background virtual para Chromebooks, mensagens de vídeo no Zoom Chat, aprimoramentos nos Breakout Rooms e Anywhere Polls

SAN JOSE, Calif., April 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) anunciou hoje, na conferência nacional CoSN2022, o lançamento de novos recursos para educação em resposta a pedidos de professores e administradores. Esses recursos abrangem ofertas de bate-papo e reuniões do Zoom e são projetados para apoiar os professores que precisam se envolver e gerenciar os alunos que participam da aula remotamente ou enviam trabalhos de casa.

Funções de Background e Borrar Virtuais para ChromebooksOs Chromebooks são populares entre estudantes e professores. As funções de background e borrar virtuais estão disponíveis agora para usuários do Zoom for Chrome Progressive Web Application (PWA). O Zoom desenvolveu essa capacidade após pedidos de vários clientes de educação, incluindo Clayton County Public Schools, um dos 100 maiores distritos escolares dos Estados Unidos, com mais de 52.000 alunos na Geórgia.

“As funções de background e borrar virtuais para Chromebooks são extremamente benéficas para os alunos e professores. Muitos alunos não queriam ligar suas câmeras antes desse aprimoramento dos recursos”, disse Rod Smith, Diretor de Tecnologia da Clayton County Public Schools.

Aprimoramentos dos Breakout RoomsOs Breakout Rooms, um recurso educacional popular, também foi aprimorado nesta última versão. Com o Program Audio os anfitriões de reuniões compartilham conteúdo com áudio nos Breakout Rooms, com a capacidade de compartilhar vídeos com áudio. Com o aprimoramento da integração do LTI Pro, os educadores podem dividir os alunos da lista do curso nos Breakout Rooms. Isso pode ser usado para colocar os alunos nos Breakout Rooms com antecedência e, depois, classificá-los automaticamente.

Recursos Adicionais para Bate-Papo e Breakout RoomsOutros novos recursos incluem envio de mensagens de áudio e vídeo para o Zoom Chat e capacidade de mudar o nome dos participantes no Breakout Room. O vídeo assíncrono permite que os usuários considerem e gravem suas respostas cuidadosamente elaboradas quando necessário. Os usuários podem clicar em "vídeo" na parte inferior do cliente de bate-papo e gravar uma mensagem de vídeo de até 3 minutos para ser enviada diretamente para o canal de bate-papo fora da reunião. Isso é útil para situações como de envio de breves tarefas em vídeo pelos alunos. A troca do nome dos participantes antes da reunião pode ser útil para os alunos que estejam usando dispositivos compartilhados, para a criação de um grupo de alunos anônimos ou para afirmar a identidade de gênero.

Anywhere PollsA função Anywhere Polls viabiliza que o conteúdo da pesquisa fique armazenado em um repositório central que pode ser acessado a partir de qualquer reunião em uma conta, em vez de estar associado a uma reunião específica. Com isso, os instrutores podem reutilizar as pesquisas, além de benéfico para a classificação. Este recurso estará disponível em breve.

“Estamos esperando ansiosamente pelo recurso Anywhere Polls”, disse John J. “Ski” Sygielski, Ed.D., Presidente e CEO da HACC, Central Pennsylvania's Community College. “Os aprimoramentos das pesquisas simplificarão ainda mais o fornecimento de feedback de grandes grupos de alunos para toda a Faculdade. Será mais fácil do que nunca para os instrutores replicar o conteúdo de cada curso.”

“A entrega de felicidade aos nossos clientes é o ponto central do Zoom”, disse Johann Zimmern, Líder de Estratégia de Educação Global, Zoom. “Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes globais do ensino fundamental e médio, levando em consideração seus pedidos e envolvendo-os no desenvolvimento dos recursos. Como resultado direto disso, o Zoom desenvolveu esses novos recursos interessantes para a educação.”

