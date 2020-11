Zymo Research obtém a marca CE IVD para seu kit Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead

IRVINE, Califórnia, 23 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Zymo Research anunciou, hoje, que seu kit Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead foi liberado para distribuição ao mercado comum da União Europeia (UE). O produto foi desenvolvido para purificação de alto rendimento de DNA e/ou RNA viral a partir de amostras biológicas que são armazenadas no DNA/RNA Shield™ da Zymo Research. O DNA/RNA Shield™ é utilizado para coleta de amostras, preservação de ácidos nucleicos e inativação de patógenos. Os ácidos nucleicos isolados de alta qualidade estão prontos para todas as aplicações a jusante, como Sequenciamento de Próxima Geração e detecção RT-qPCR.

"A Zymo Research tem exercido um papel significativo no combate à pandemia atual de COVID-19", disse o Dr. Stanislav Forman, cientista da Zymo Research. "Todos os produtos em nosso fluxo de trabalho de testes de COVID-19 possuem agora a marca CE IVD, ajudando, assim, nossos clientes clínicos na UE e em outros lugares."

O kit Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead com marca CE IVD atende os requisitos de segurança, saúde e meio ambiente da UE. Pode ser utilizado para a purificação de RNA/DNA viral, como SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, ou outros tipos de amostras de patógenos. O kit é parte dos vários fluxos de trabalho de testes de SARS-CoV-2 da FDA americana desenvolvidos por empresas de renome, como Illumina e Fulgent Genetics.

"Estamos muito satisfeitos que o kit Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead da Zymo Research tenha recebido a marca CE IVD da UE", disse Thiago Pinto Nogueira, diretor de desenvolvimento empresarial da Veritas Bio's . "No Brasil, nossa agência de vigilância sanitária (ANVISA) recebe de bom grado produtos designados com a marca CE. Isso facilita nosso trabalho quando registramos produtos localmente. Para nossos clientes, a marca indica que esse produto está em conformidade com padrões de saúde e segurança."

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que atende à comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de última geração desde 1994. Seu lema "A beleza da ciência é simplificar as coisas" se reflete em todos os seus produtos, de epigenética a tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos para diagnóstico e tecnologias de NGS de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

