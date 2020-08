Zymo Research recebeu Marcação CE IVD para o Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit

IRVINE, Califórnia, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Zymo Research anunciou que recebeu recentemente a Marcação CE IVD para seude diagnóstico rápidoSARS-CoV-2 rRT-PCR Kit. Para obter essa certificação o produto teve de estar em conformidade com a Diretriz 98/79/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de outubro de 1998 sobre dispositivos médicos para diagnóstico

Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit é um teste de transcrição reversa PCR (rRT-PCR) em tempo real, usado para a detecção qualitativa de ácidos nucleicos do SARS-CoV-2 em espécimes respiratórios superiores e inferiores. O teste foi previamente aprovado pela FDA () para uso emergencial e é amplamente utilizado nos EUA para diagnóstico da COVID-19. Com um limite de detecção tão baixo como 15 GEC/reação (250 GEC/ml da amostra) e um sistema de controle robusto, esse teste supera em desempenho a maioria dos testes moleculares para SARS-CoV-2 no mercado. E, diferentemente de muitos outros testes moleculares, oSARS-CoV-2 rRT-PCR Kit inclui misturas de reação prontas para uso, reduzindo o tempo de manipulação e eliminando erros humanos durante o processo de preparação. Além disso, o teste é rápido e os resultados são gerados em menos de 1,5 hora.

A Zymo Research pode aumentar rapidamente a produção, conforme necessário, sem a dependência de outros fornecedores que podem influenciar a cadeia de suprimento. Podem ser fabricados milhões de testes por dia, conforme necessário, para dar suporte ao combate à COVID-19. Além disso, com uma rede mundial de distribuidores, bem como subsidiárias na Alemanha e na China, a Zymo Research está logisticamente preparada para fornecer o Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit com rapidez e eficiência em todo o mundo. Essa vasta rede de distribuidoras tem sido fundamental para se ter reagentes entregues onde eles são mais urgentemente necessários, durante essa pandemia mundial.

"Receber a Marcação CE IVD para o Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit significa que podemos dar maior apoio aos testes da COVID-19 em nível global, algo com o que a Zymo Research se comprometeu profundamente desde o início da pandemia", disse o cientista sênior da Zymo Research, Dr. Paolo Piatti.

Para obter mais informações sobre o Quick SARS-CoV-2 rRT-PCR Kit da Zymo Research e o fluxo de trabalho, visite o website da empresa ou envie e-mail para covid19requests@zymoresearch.com.

Sobre a Zymo Research Corp.

A Zymo Research é uma empresa privada que serve a comunidade científica e de diagnósticos com ferramentas de biologia molecular de vanguarda desde 1994. Seu lema "A beleza da ciência é simplificar as coisas" se reflete em todos os seus produtos, de epigenética a tecnologias de purificação de DNA/RNA. Historicamente reconhecida como líder em epigenética, a Zymo Research está rompendo fronteiras com novas soluções para coleta de amostras, medições microbiômicas, dispositivos para diagnósticos e tecnologias de NGS de alta qualidade e simples de usar. Siga a Zymo Research no Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230773/Zymo_Research_Lab_Kit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/364743/Zymo_Research_Corp_Logo.jpg

FONTE Zymo Research Corp.