A saturação de pessoas e de veículos, as diferenças culturais e linguísticas e a falta de locais para hospedagem são alguns dos desafios que afetam os principais destinos turísticos do Japão por conta do crescente número de visitantes.

Faltando pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, uma pesquisa do governo japonês mostrou que as regiões do país mais visitadas pelos viajantes já experimentam os frequentes inconvenientes de uma forte explosão turística.