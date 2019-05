Equipe do filme 'Diego Maradona' em Cannes. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

A expectativa foi mantida até o último momento neste domingo, mas o Festival de Cannes confirmou um pouco antes do início do tapete vermelho que Diego Maradona não poderia comparecer à apresentação do documentário sobre a sua vida dirigido pelo britânico Asif Kapadia.

"A produção de 'Diego Maradona' nos informa que infelizmente Diego Maradona não pode estar presente na exibição desta noite", divulgou a organização do evento em mensagem publicada no Twitter.