Ben Affleck voltará a vestir a capa do Batman para interpretar o super-herói mascarado no filme sobre o personagem The Flash que está sendo preparado pelo diretor argentino Andy Muschietti.

A revista "Vanity Fair" publicou nesta quinta-feira que Affleck se juntará a Michael Keaton, outro ator que interpretou Batman no passado, para dar vida a este super-herói em um filme da Warner Bros. que tentará trazer a ideia de "multiverso" da DC Comics para a telona.