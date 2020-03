O canto e compositor irlandês Bono publicou nesta terça-feira nas redes sociais da banda U2 a canção "Let Your Love Be Known", inspirada na situação dos italianos cercados pelo novo coronavírus e em homenagem a profissionais da área de saúde que lutam contra a pandemia.

Acompanhado apenas por um piano e com uma voz rouca, Bono cantou a canção em um vídeo amador e explicou que a tinha acabado de compor. "Neste dia de São Patrício, uma pequena canção que escrevi há uma hora... Acho que se chama 'Let Your Love Be Known'", disse ele antes de começar a cantá-la de dentro sua casa, em Dublin.

"Para os italianos que inspiraram isso. Para os irlandeses. Para qualquer um que neste dia de São Patrício esteja em um aperto e ainda canta. Para os médicos, enfermeiras, cuidadores na linha da frente, é para vocês que estamos cantando", escreveu o vocalista do U2 como legenda do vídeo.

A música é uma balada melancólica e doce que descreve as ruas vazias e a sensação de desconexão que pode ser sentida isoladamente. Também encoraja o canto apesar das dificuldades do momento e faz uma promessa de dias melhores.

Nem U2 nem Bono lançaram músicas novas desde 2017, ano do lançamento do último álbum da banda, "Songs of Experience", e por isso a canção foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs, que aplaudiram a empatia com a situação.

Outros aproveitaram para dedicar a canção a amigos ou familiares na Itália, considerada o epicentro da pandemia na Europa, com 31.506 doentes e 2.503 mortos até esta terça. EFE

