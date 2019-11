O cantor italiano Fred Bongusto, que chegou a ter a música "Malaga" gravada por João Gilberto, morreu nesta sexta-feira, aos 84 anos, segundo divulgou a assessoria de imprensa do artista.

Bongusto, que era considerado o dono de uma das vozes mais queridas da Itália, morreu às 3h30 (hora local), em um hospital de Roma, depois de passar por longa internação, por grave problema de saúde, diz a equipe de comunicação.

O funeral está marcado para acontecer nesta segunda-feira, na Basílica de Santa Maria de Montesanto, conhecida por ser a "Igreja dos Artistas".

Alfredo Antonio Carlo Buongusto, nascido em 6 de abril de 1935, lançou o primeiro sucesso ainda aos 25 anos, com a canção "Bella Bellissima". Curiosamente, foi com uma canção do lado B do primeiro disco, "Doce doce", que explodiu nacionalmente.

A grande obra do artista ainda é a música "Rotonda sul mare", gravada em 1964. Em colaboração com João Gilberto lançou "Malaga", que o brasileiro gravou posteriormente. Além disso, trabalhou ao lado de Toquinho.

A última aparição pública de Bongusto aconteceu em 21 de abril de 2013, em um show em homenagem a Franco Califano, que havia morrido dias antes e com quem tinha escrito a canção "Nostro grande amore".