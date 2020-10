29 out 2020

EFE Kulpash Konirova. Nursultan 29 out 2020

O Cazaquistão decidiu usar como estratégia para promover o turismo no país o bordão do protagonista de "Borat", polêmico filme do britânico Sacha Baron Cohen sobre um jornalista cazaque fictício, conhecido difamar a ex-república soviética.

"Very nice! (Muito legal!)" é a "frase chiclete" usada pelo personagem no segundo filme da franquia, que estreou no dia 23 de outubro na plataforma de streaming Amazon Prime Video e que agora se tornou o novo slogan da campanha nacional para atrair turistas para o país da Ásia Central.