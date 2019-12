As séries "Chernobyl", "The Crown" e "Unbelievable" lideram as indicações para a próxima edição do Globo de Ouro, com quatro cada, informou a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira.

Também se destacam, com três indicações cada, "Barry", "Big Little Lies", "Fleabag", "O Método Kominsky", "Fosse/Verdon", "The Morning Show" e "Succession".