Brasileiros caminham com máscaras pela região central de São Paulo, onde as doses da vacina chinesa Sinovac chegaram nesta segunda-feira e devem ser testadas em 9 mil voluntários. EFE/Fernando Bizerra

Dia de calor em Tbilisi, Georgia. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Ditte Ankjaergaard segura caracóis de jardim na Nordic Snails, que produz e vende carne de caracol e caviar na cidade de Roskilde, Dinamarca. EFE/EPA/Ida Marie Odgaard

Uma formação de seis caças escolares romenos IAR 99 Hawk, liderados por uma aeronave de transporte militar C-27J Spartan, pertencente à Força Aérea Romena, sobrevoa a Estátua dos Heróis do Ar, durante o Dia da Aviação e da Força Aérea em Bucareste, Romênia , 20 de julho de 2020. O dia romeno da aviação e da força aérea é comemorado todos os anos em 20 de julho, quando o Santo Profeta Elias, considerado o protetor espiritual dos pilotos, é comemorado pelos crentes ortodoxos romenos. Cerca de 110 anos atrás, o pioneiro da aviação romena Aurel Vlaicu fez o primeiro vôo completo com um avião de seu próprio projeto, sobre o território romeno. EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

Imagem da guarda romena no Dia Nacional da Aviação, nesta segunda. EFE/EPA/ROBERT GHEMENT

Várias pessoas usam máscaras protetoras e sentam em lugares separados em um cinema reaberto em Xangai, China, nesta segunda, 20 de julho. EFE / ALEX PLAVEVSKI

Em Seul, um funcionário do Museu Nacional coloca marcações para manter a distância física dentro das instalações do lugar, que será reaberto na quarta-feira, 22 de julho. EFE/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Funcionários de restaurantes e lojas tentam atrair pedestres em Kabukicho, a maior área de entretenimento noturno do Japão em Shinjuku, em Tóquio, Japão, nesta segunda-feira. EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Atletas colombianos viajam esta segunda-feira a Madri para retomar os treinamentos paralisados por causa da pandemia. Na imagem, o campeão do Tour da França de 2019, Egan Bernal (Ineos). EFE/Fernando Alvarado

Os Reis da Espanha Felipe e Leitizia visitam o Monastério de Poblet, como único ato da agenda real na Catalunha. EFE/Ballesteros

Médicos internos residentes (MIR) de Madri protestam em frente a Porta do Sol, centro de Madri, nesta segunda-feira. Dali, as manifestações continuaram pelas ruas da capital espanhola, uma semana depois de ter começado uma greve indefinida pelos profissionais do setor de saúde reivindicando condições laborais "dignas". EFE/Rodrigo Jiménez

Uma mulher reza a Shiva, durante o primeiro dia do Festival Sarwan Brata, no Templo de Katmandú, no Nepal. EFE/NARENDRA SHRESTHA

Um agricultor prepara o campo para plantar arroz na zona de Larkana, na província de Sindh, Paquistão, nesta segunda. EFE/WQAR HUSSAIN

Os guardas de honra aguardam a chegada do Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa da Eritreia, Major General Philippi Woldeyohannes, em Cartum, Sudão, nesta segunda. EFE / MOHAMMED ABU OBAID

Várias estátuas usam máscaras faciais na rua Swanston, em Melbourne, na Austrália, em 20 de julho de 2020. Os vitorianos deverão usar uma máscara facial a partir da próxima quarta-feira. EFE/JAMES ROSS

Duas pessoas protegidas do coronavírus com máscaras nas ruas de Calcutá, leste da Índia, nesta segunda. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY

Trabalhadores municipais pulverizam desinfetante em um mercado em Calcutá, leste da Índia. EFE/PIYAL ADHIKARY

Vista do cometa NEOWISE cortando o céu do Parque Nacional Joshua Tree, na California, na madrugada desta segunda-feira. EFE/ETIENNE LAURENT

Na França, o uso obrigatório de máscaras faz com que moradores e turistas se protejam com elas pelas ruas de Paris. EFE/YOAN VALAT

Turistas aproveitam o dia de sol em Varadero (Cuba). EFE/ Yander Zamora

Imagem feita nesta segunda de um campo de arroz em Nagaon, distrito de Assam, nordeste da Índia. EFE/EPA/STR

Imagem de um instrutor de kayak no Rio Potomac, em Maryland, Estados Unidos. EFE/EPA/SHAWN THEW

Crianças paquistanesas brincam na água da chuva após fortes chuvas de monções em Lahore, Paquistão. EFE/EPA/RAHAT DAR

Carregadores de malas paquistaneses - de máscaras - esperam passageiros fora da estação de trem de Cantt, província de Sindh, sul do Paquistão, uma vez que eles não podem entrar na estação em meio a preocupações com a propagação da pandemia. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

Imagem de David McGoldrick (esq), do Sheffield, disputando a bola com Michael Keane, do Everton. EFE/EPA/Michael Regan/NMC

Imagem feita pelo voluntário Chiwi Giambirtone da caravana de veículos que estão fazendo um delivery solidário para os moradores da afastada Patagônia Argentina. EFE/EPA/Chiwi Giambirtone

