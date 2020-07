Um judio ortodoxo usa uma máscara fácil multicolorida em Jerusalém, nesta sexta-feira. EFE / EPA / ATEF SAFADI

Pescadores trabalham na praia de Kampung Jawa, na Indonésia. A pesca é um dos motores da economia da região. EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

Uma modelo, durante o "Korea Mask Fashion Show 2020", nesta sexta, em Seul. EFE/JEON HEON-KYUN

-FOTODELDIA- Pomaz (Hungría), 24/07/2020.- Un torcecuello y sus polluelos vistos cerca de Pomaz, Hungría. EFE/Attila Kovacs HUNGARY OUT

Uma indiana pendura roupas no varal se equilibrando em troncos flutuantes, depois das fortes chuvas que inundaram a região de Assam. EFE/EPA/STR

Trabalhadores sul-africanos da indústria hoteleira são pulverizados por um canhão de água de alta pressão da polícia durante um protesto nas ruas ao redor do Parlamento, Cidade do Cabo, África do Sul, nesta sexta-feira. EFE/EPA/NIC BOTHMA

Cães de detecção de explosivos posam com seus treinadores na School for Service Dogs do Bundeswehr em Ulmen, Alemanha. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Um trabalhador posa com a obra 'Autorretrato" do artista holandês Rembrandt Van Rijn, em Londres, EFE/NEIL HALL

O cometa Neowise alcançou seu ponto mais perto da terra e a imagem mostra sua passagem pelo Farol Tostón, ao norte da ilha de Fuerteventura, Espanha. EFE/ Carlos De Saá

Pessoas esperam a primeira oração de inauguração da Hagia Sophia como mesquita em Istambul, nesta sexta-feira. EFE/TOLGA BOZOGLU