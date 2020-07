Taipei (Taiwan), 28/07/2020.- A dog sits in a plastic tub filled with water in Taipei, Taiwan, 28 July 2020. Betel nut seller Mr Luo, the dog's owner, said he puts his dog, a 12-year-old mixed breed called Ah Dai (Stupid), in a plastic tub filled with water whenever the weather gets hot. Ah Dai enjoys the bath and can sit in the basin for hours, according to Mr Luo. Luo has a dozen pairs of glasses for Ah Dai, so the dog wears different glasses every day and many tourists take photos of Ah Dai. EFE/EPA/DAVID CHANG

Karachi (Pakistan), 28/07/2020.- A blacksmith sharpens knives to slaughter sacrificial animals ahead of the Muslim festival of Eid al-Adha in Karachi, Pakistan, 28 July 2020. Eid al-Adha is the holiest of the two Muslims holidays celebrated each year; it marks the yearly Muslim pilgrimage (Hajj) to visit Mecca, the holiest place in Islam. Muslims slaughter a sacrificial animal and split the meat into three parts, one for the family, one for friends and relatives, and one for the poor and needy. (La meca) EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER

-FOTODELDIA- EA2617. HEBRON, 28/07/2020.- Un vendedor muestra los dientes de una cabra a un posible cliente en un mercado en Hebrón, Palestina, este martes. La venta de corderos y reses se dispara en esta época debido a la celebración del Eid al-Adha o Fiesta del Sacrificio, fiesta más importante del calendario lunar musulmmán y durante la que por tradición las familias se reúnen para sacrificar un animal, y dividir la piez en tres partes; una para la familia, otra para los amigos y otra para los necesitados. EFE/ Abed Al Hashlamoun

-FOTODELDIA- Bangkok (Tailandia), 28/07/2020.- El primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha (c) y varios oficiales saludan un gran retrato del rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun de Tailandia, durante las celebraciones por su 68º cumpleaños, en Sanam Luang, en Bangkok (Tailandia) este martes. EFE/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDIA- Amritsar (India), 28/07/2020.- Empleadas de la Universidad Femenina Khalsa cantan durante el festival Teej, tras relajarse las medidas de confinamiento para combatir la pandemia de COVID-19 en Amritsar (India). Las mujeres bailan la danza Giddha de Punjab y cantan canciones tradicionales dedicadas a sus maridos o a sus futuras parejas. EFE/RAMINDER PAL SINGH

-FOTODELDIA- SINGAPUR 28/07/2020.- Un pequeño dendrolagus se asoma desde la bolsa de su madre en sus instalaciones del Zoo de Singapur, este martes. La cría nació el pasado 4 de febrero. EFE/Wallace Woon

Washington (United States), 28/07/2020.- A US Capitol Police officer stands beside the flag-draped casket containing the body of late Democratic Representative from Georgia John Lewis, during a public viewing atop the East Front steps of the US Capitol in Washington, DC, USA, 28 July 2020. John Lewis, who died 17 July from pancreatic cancer at age 80, lies in state atop the East Front steps of the US Capitol before departing the Capitol 29 July. (Estados Unidos) EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Washington (United States), 28/07/2020.- Members of the public pay their respects at the base of the East Front steps of the US Capitol during the public viewing of the flag-draped casket containing the body of late Democratic Representative from Georgia John Lewis, in Washington, DC, USA, 28 July 2020. John Lewis, who died 17 July from pancreatic cancer at age 80, lies in state atop the East Front steps of the US Capitol before departing the Capitol 29 July. (Estados Unidos) EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Tehran (Iran (islamic Republic Of)), 28/07/2020.- An Iranian woman rides a bicycle next to a mural of Iran's national flag in Tehran, Iran, 28 July 2020. According to figures released by the Iranian Health Ministry, Iran hits a new record of daily death toll since the coronavirus crisis started, announcing 235 deaths from coronavirus disease and more than 2,500 new cases diagnosed within a 24-hour period. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

-FOTODELDIA- Bangkok (Tailandia), 28/07/2020.- Soldados de la Guardia Real se prepara para el disparo de salvas para celebrar el 68º cumpleaños del rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun de Tailandia en Sanam Luang, en Bangkok (Tailandia) este martes. EFE/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDIA- Bangkok (Tailandia), 28/07/2020.- Varios oficiales llegan para participar en la entrega matutina de limosna durante las celebraciones por el 68º cumpleaños del rey Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun de Tailandia, en Sanam Luang, en Bangkok (Tailandia) este martes. EFE/DIEGO AZUBEL

-FOTODELDIA- Gianyar (Indonesia), 28/07/2020.- Un tigre de Sumara se come "una tarta de celebración" para celebrar el Día Internacional del Tigre en el Zoo de Bali (Indonesia) este martes. EFE/Made Nagi

-FOTODELDIA- EA2458. KATMANDÚ (NEPAL), 28/07/2020.- Varias personas esperan para realizarse las pruebas del coronavirus en el mercado Magabouddha en Katmandú, Nepal, este miércoles. EFE/ Narendra Shrestha