Produtores do Iêmen aram o solo. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Imagem tirada a partir de um drone de área pré-industrial nas proximidades de Rudoltowice, sul da Polônia. EFE/EPA/Andrzej Grygiel

Um raio corta o céu de Salgotarjan, Hungria. EFE/Peter Komba

Nick Neidert, lançador do Miami Marlins. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Pessoas protestam em Pohang, Coreia do Sul. EFE/YONHAP

Apresentação do espetáculo “Nova Normalidade", de La Fura dels Baus, que inicia a turnê em Madri nos dias 4 e 5 de agosto. EFE/Emilio Naranjo.

Uma mulher alimenta as pombas da praça Catalunha, em Barcelona. EFE/Quique García

Um casal de búfalos se refresca em um canal da província de Nam Dinh, no Vietnam. EFE/ Luong Thai Linh

Alex Ferguson usando uma máscara protetora nas arquibancadas antes da partida da Premier League entre o Manchester United e o West Ham United em Manchester, Inglaterra. EFE/EPA/Clive Brunskill

Membros das minorias étnicas de Naxi, Yi e Bai apresentam uma performance cultural ao lado da Montanha de Neve Jade Dragon em Lijiang, província de Yunnan, China, em 22 de julho de 2020. Dirigida pelo cineasta chinês Zhang Yimou, a produção foi como objetivo de apresentar as tradições e o estilo de vida dessas minorias. A província de Yunnan é um dos destinos turísticos mais populares da China, conhecido por seus cenários naturais, patrimônio histórico e cultural. A indústria do turismo, severamente afetada na China pela pandemia de Covid-19, está se recuperando lentamente, com mais turistas começando a viajar pelo país. EFE / Roman Pilipey

Crianças que fugiram de conflitos armados na província de Miudumbe, em Cabo Delgado/Moçambique, se refugiam em uma barraca em Pemba, outra província próxima. EFE/Ricardo Franco

Um homem toma sol perto do porto de Corunha, cidade que disfruta do calor com temperaturas agradáveis. EFE/CABALAR

Anéis olímpicos iluminam as águas da Ponte Arco-Íris, no Parque Marinho de Odaiba (Japão). O Comitê Olímpico Internacional (COI) revelou que nesta quinta-feira, quando exatamente um ano será antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, promoverá uma série de atividades sob o lema "Juntos somos mais fortes" para reconhecer a importância da "solidariedade e unidade nestes tempos difíceis e adversos". EFE / FRANCK ROBICHON