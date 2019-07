Diante do enorme e temível desafio de reimaginar um dos clássicos mais emblemáticos da Disney, Jon Favreau, diretor da versão live-action de "O Rei Leão", afirmou à Agência Efe que para cativar as crianças é preciso combinar em um filme "a magia do assombro visual com a profundidade da mensagem".

"Eu cresci com 'Star Wars'. Yoda dizia lições muito valiosas, mas, se não tivesse usado a Força e tivesse feito com que o X-Wing saísse do pântano, não teria me atraído tanto quando criança. Quando você fica mais velho, entende as mensagens, mas é preciso misturar magia e mensagem", destacou o cineasta americano.