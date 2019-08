A atriz Emma Watson participou do lançamento de uma linha de telefone para mulheres que sofrem assédio sexual no trabalho no Reino Unido, onde uma em cada duas afirma ter vivido este problema.

Emma, que é ativista do Time's Up - movimento que luta contra o assédio sexual -, classificou como "absolutamente surpreendente" que este seja o primeiro canal do tipo na Inglaterra e no País de Gales. O serviço é gratuito e foi criado a partir de doações de pessoas comuns e famosos, como a estrela de cinema.