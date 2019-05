Grande destaque em Cannes neste domingo, Terrence Malick apresentou ao festival o seu novo filme, "A Hidden Life", uma comovente história que recebeu o aplauso unânime da crítica e que coloca o diretor na posição de grande favorito para a Palma de Ouro.

Malick tenta conquistar o prêmio pela segunda vez na carreira. A primeira foi em 2011, com "A Árvore da Vida", e tudo indica que as chances de repetir o feito são altas, embora o evento ainda não tenha exibido os filmes de Quentin Tarantino e dos irmãos Luc e Jean-Pierre Dardenne, que podem chegar com força.