O filme "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão", que estreou em Cannes na segunda-feira na seção "Um Certo Olhar", é uma dura denúncia do patriarcado com a qual o cineasta Karim Aïnouz quis retratar e homenagear as mulheres invisíveis no Brasil.

O roteiro narra a história de duas irmãs, Eurídice (Carol Duarte) e Guida (Julia Stockler), que é ambientada no Rio de Janeiro de 1950, onde cada uma luta por seus sonhos apesar de terem um pai opressor.