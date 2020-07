O herói da África do Sul na luta contra o regime racista do "apartheid" Andrew Mlangeni, antigo companheiro de prisão de Nelson Mandela, morreu aos 95 anos, segundo informou nesta quarta-feira hoje o presidente do país, Cyril Ramaphosa.

Mlangeni, um membro respeitado do Congresso Nacional Africano (CNA), foi internado ontem no Hospital Militar Thaba Tshwane, em Pretória, devido a um desconforto abdominal.