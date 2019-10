12 out 2019

EFE Los Angeles (EUA) 12 out 2019

O ator americano Robert Forster, que obteve uma indicação ao Oscar pelo papel no filme "Jackie Brown" (1997), morreu nesta sexta-feira aos 78 anos em Los Angeles (EUA), segundo o portal especializado "The Hollywood Reporter".

Forster, que tinha 78 anos, foi vítima de um câncer cerebral. A morte do ator aconteceu no mesmo dia em que estreou na Netflix "El Camino: A Breaking Bad Film", filme derivado da série "Breaking Bad" e no qual Forster teve um de seus últimos papéis.