Lizzo, com oito indicações, Billie Eilish e Lil Nas X, com seis cada, são os artistas com mais indicações para a 62º edição do Grammy, que será entregue no dia 26 de janeiro de 2020, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os três artistas dominaram a lista de indicações para o prêmio, anunciado nesta quarta-feira e que os colocou acima da H.E.R. e Beyoncé, com cinco e quatro indicações, respectivamente, e Taylor Swift e Lady Gaga, que receberam três cada.