A atriz Kelly Preston, que ficou conhecida pelos papéis nos filmes "Irmãos Gêmeos" e "Jerry Maguire - A Grande Virada", morreu neste domingo, por complicações por câncer da mama, segundo confirmou o marido, John Travolta.

"Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de tantos. Minha família e eu estaremos para sempre gratos aos médicos e enfermeiras do MD Anderson Cancer Center, a todos os centros médicos que ajudaram, bem como aos seus muitos amigos e entes queridos que estiveram ao seu lado", escreveu Travolta, no Instagram.