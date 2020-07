Benjamin Keough, neto do "Rei do Rock", Elvis Presley, morreu aos 27 anos, em Calabasas, no estado da Califórnia, segundo informações veiculadas desde a noite deste domingo por inúmeros veículos de imprensa americanos.

Roger Widynowski, agente da mãe do jovem, Lisa Marie Presley, foi o primeiro a confirmar o falecimento, sem dar detalhes sobre as circunstâncias ou data exata do ocorrido.