19 out 2020

EFE Miami 19 out 2020

O cantor e compositor britânico Phil Collins processou sua ex-mulher e o atual marido dela por terem invadido sua casa em Miami Beach, avaliada em US$ 40 milhões, e contratado seguranças armados para impedir a entrada no músico em sua propriedade.

Os documentos legais do processo, aos quais à Agência Efe teve acesso nesta segunda-feira, foram apresentados ao tribunal do condado de Miami-Dade no último dia 14.