O príncipe Andrew perdeu o apoio do grupo de contabilidade da KPMG, enquanto outras instituições analisam seus vínculos com o filho da rainha Elizabeth II, após a entrevista onde ele falou sobre sua amizade com o americano Jeffrey Epstein.

Durante entrevista à emissora "BBC" publicada no último sábado, o Duque de York comentou sobre sua ligação com o magnata americano, acusado de tráfico sexual de crianças. Na ocasião, o príncipe negou ter mantido relações com uma menor ligada ao empresário.