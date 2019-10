O ator Henry Thomas, que ficou famoso quando criança por interpretar o personagem Elliot, protagonista do filme "E.T., o extraterrestre", foi detido em Tualatin, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas.

A polícia do condado de Washington, onde está Tualatin, recebeu na noite de segunda-feira uma denúncia de que havia um carro obstruindo uma rua da cidade.