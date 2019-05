Antes da estreia de "Era uma vez em Hollywood" no Festival de Cannes, onde é um dos filmes mais aguardados, o diretor Quentin Tarantino pediu em carta publicada nesta segunda-feira que ninguém revelasse nada que pudesse impedir os espectadores de desfrutar plenamente de seu novo projeto.

O filme, com estreia em sessão marcada para amanhã, será apresentado à imprensa um dia depois. E hoje, no Instagram, o festival divulgou uma carta de Tarantino destinada a todas as pessoas que estão em Cannes.