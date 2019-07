Aos 29 anos, a diva do pop Taylor Swift é a celebridade mais bem paga do mundo e no último ano faturou um total de US$ 185 milhões, segundo a lista elaborada pela revista "Forbes" e na qual o único representante brasileiro é Neymar.

Swift lidera o grupo das 100 celebridades mais bem pagas que esta publicação calcula a cada ano e que agora tem um "preço de admissão mais alto que nunca": US$ 37,5 milhões, que é o que arrecadou a cantora Céline Dion, última colocada da lista, até este mês de junho.